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Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

В Липецкой области состоялось открытие детского технопарка «Кванториум».

8 февраля в день Российской науки в областном центре состоялось торжественное открытие детского технопарка «Кванториум».

В «Кванториуме» будут обучать картографии, программированию, микробиологии и другим предметам свыше 1,6 тысячи детей. Учеников 3-11 классов ждут шесть факультетов. Электронная запись в технопарк ведется на сайте липецкого «Кванториума».

Технопарк будет действовать для создания устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы с детьми. Проект даст возможность получить качественную инженерно-техническую подготовку для желающих заниматься техническим творчеством. Занятия проходят бесплатно. Финансирование проекта осуществлено из четырех источников. Федеральный бюджет выделил 40 млн. рублей, областной — 60 млн. рублей, 10 млн. рублей выделил НЛМК, город предоставил здание.

http://admlip.ru/news/oleg_korolev_otkrytie_detskogo_tekhnoparka_investitsiya_v_budushchee/

Липецкая область, технопарк Кванториум
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