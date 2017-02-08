В Липецкой области состоялось открытие детского технопарка «Кванториум».

8 февраля в день Российской науки в областном центре состоялось торжественное открытие детского технопарка «Кванториум».

В «Кванториуме» будут обучать картографии, программированию, микробиологии и другим предметам свыше 1,6 тысячи детей. Учеников 3-11 классов ждут шесть факультетов. Электронная запись в технопарк ведется на сайте липецкого «Кванториума».

Технопарк будет действовать для создания устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы с детьми. Проект даст возможность получить качественную инженерно-техническую подготовку для желающих заниматься техническим творчеством. Занятия проходят бесплатно. Финансирование проекта осуществлено из четырех источников. Федеральный бюджет выделил 40 млн. рублей, областной — 60 млн. рублей, 10 млн. рублей выделил НЛМК, город предоставил здание.