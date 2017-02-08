Одинцовский район в Московской области

Самый большой по численности населения район в России. По данным на 2016 год здесь проживает 321 261 человек. Это сравнимо с населением Смоленска или Симферополя. Одинцовский район граничит с Москвой и включает в себя территории 16 поселений или 235 населённых пунктов. Административный центр — город Одинцово.

Одинцовский район считается самым дорогим в Подмосковье. Здесь находятся правительственные резиденции «Ново-Огарёво» и «Горки-9». Также на территории района расположена знаменитая «Рублёвка». Так называют элитные коттеджные посёлки вдоль Рублёво-Успенского шоссе и в окрестностях посёлка Барвиха.

1. Город Одинцово — молодой, он получил этот статус только в 1957 году, но имеет древнейшую историю. Это один из наиболее динамично развивающихся городов Подмосковья, крупный промышленный центр, сумевший сохранить уникальную первозданную природу.

Сейчас в Одинцово проживает 147 000 человек, и население продолжает быстро увеличиваться. Люди выбирают город-спутник столицы из-за развитой инфраструктуры и хорошей транспортной доступности. Расстояние от центра города до центра Москвы — 24 км.На въезде в Одинцово установлена арка «Старая Смоленская дорога». Именно здесь была проложена старейшая дорога из Московского княжества в Европу. Описание этого пути встречается в записках иностранных дипломатов XVI века.Можайское шоссе — центральная магистраль Одинцовского района. Шоссе названо в честь Можайской дороги, соединявшей Москву и Можайск, который с XIII века охранял западные рубежи столицы.В годы Великой Отечественной войны Можайское шоссе было важнейшей транспортной артерией Западного фронта. Сейчас это направление считается одним из самых престижных в Подмосковье.Площадь торговых объектов Одинцовского района — 732 600 кв. метров. По уровню обеспеченности предприятиями торговли район занимает одно из первых мест в Московской области. Большой пруд около здания администрации Одинцовского района называют Баранкой — он имеет круглую форму, а в его центре находится небольшой Олений островок. Жители Одинцово летом здесь рыбачат, а зимой катаются по льду на коньках.Администрация Одинцовского района.Скульптуры оленей на островке в центре пруда — один из символов города. Олень также изображён на гербе Одинцовского района.Парк у центрального пруда — излюбленное место отдыха горожан. Гостиница «Олимпиец».Пешеходные дорожки в центре Одинцово. Справа в кадре виден Ледовый дворец спорта.Собор Святого Великомученика Георгия Победоносца построен в 2007 году. Является одним из самых больших в Московской епархии.Высота его колокольни 72 метра. Общий вес колоколов — 18,5 тонн.Улица Маршала Неделина. Названа в честь главного маршала артиллерии, героя Советского Союза Митрофана Ивановича Неделина.Одинцовский историко-краеведческий музей. В этом дореволюционном здании ранее находилась контора кирпичного завода. По мнению краеведов, именно кирпичному промыслу деревня Одинцово обязана своим появлением в XIV веке. Значительная часть музейной экспозиции посвящена Великой Отечественной войне. На территории также работает выставка военной техники.Отель Park Inn by Radisson Odintsovo Moscow.Здание железнодорожного вокзала станции Одинцово построено в 1900 году. Своей формой напоминает паровоз. Автор проекта — известный архитектор, один из крупнейших мастеров модерна Лев Кекушев.Торговый центр «Одинцовский пассаж» является продолжением исторической традиции Одинцово. Первые лавки и трактиры вдоль ул. Советская стали появляться ещё в начале XX века. В 1990-х здесь работал вещевой рынок, а в 2007 году было построено современное здание торгового центра.Одинцовский филиал МГИМО. 24 декабря 2015 года Одинцовский гуманитарный институт был преобразован в Одинцовский филиал МГИМО. Изначально целью этого негосударственного вуза было заявлено создание системы непрерывного многоуровневого образования: лицей, бизнес-школа и институт. В филиале обучаются 1500 студентов и 50 лицеистов.Волейбольный центр Московской области. На базе центра тренируются команды суперлиги «Искра» и «Заречье-Одинцово». Общая вместительность арены составляет 3000 мест, что позволяет площадке принимать международные соревнования.Одинцовский район — один из самых быстрорастущих районов Московской области. В 2015 году в районе было введено 731 460 кв. метров жилья — это крупнейший показатель в Подмосковье.Жилой комплекс «Да Винчи» недалеко от центра Одинцово.Общая площадь «Да Винчи» — более 111 тысяч кв. метров.Граффити «Подаривший мир» на торце 17-этажного жилого дома на въезде в Одинцово в честь 70-летия Победы. Размеры уличной картины 57 на 14 метров. Автор — одинцовский художник Дмитрий Лёвочкин. Сначала он при помощи мощного проектора нанёс контур картины, а потом уже раскрасил полотно. Ему понадобилось 1400 баллонов с краской.Северный обход города Одинцово — платная магистраль, соединяющая МКАД с Минским шоссе. Построена в 2013 году с привлечением частных инвестиций. Длина 18,5 км. Разрешённая скорость движения — 110 км/ч.Территория Одинцовского района продолжает активно застраиваться. По итогам 2015 года на каждого жителя района приходится 2,3 кв. метра жилья в новостройках.30. Город Голицыно расположен в 23 км к западу от Одинцово. Здесь проживает более 18 000 человек. Город со всех сторон окружён лесами. Первые упоминания о Голицыно относятся к 1870 году и напрямую связаны со строительством железной дороги Москва-Смоленск.Вокзал станции Голицыно, с которой и начался город, построен в 1912 году к юбилею Отечественной войны. Станция названа в честь участников Бородинского сражения, владельцев усадьбы Вязёмы — князей Бориса и Дмитрия Голицыных.Военный аэродром Кубинка. Здесь дислоцирован 237-й Центр показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба, включающий самолёты Су-27, МиГ-29 и Ан-30. В состав подразделения входят всемирно известные пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи», которые уже давно стали визитной карточкой ВВС России. Жителям столицы и Подмосковья Кубинка известна, прежде всего, как место проведения зрелищных авиашоу.Музей-заповедник имени А. С. Пушкина. Создан в 1987 году на базе усадеб Вязёмы и Захарово. Здесь поэт провёл свои детские годы. Захарово и Вязёмы упоминаются во многих произведениях Пушкина. Сейчас в двух усадьбах развёрнуты музейные экспозиции, воссозданы богатые интерьеры дворца и усадебного дома. Сохранились флигели, конный двор, церковь, хозяйственные постройки.Спасо-Преображенская церковь (входит в состав усадьбы Вязёмы). Семиглавый храм воздвигнут в конце XVI века царём Борисом Годуновым. Позднее церковь часто посещал царь Алексей Михайлович. За свою многовековую историю храм пережил и нашествие поляков в Смутное время, и разорение в Отечественную войну 1812 года.Церковь во имя святителя Николая Чудотворца построил в селе Сидоровское в 1648 году князь Фёдор Волконский. В Отечественную войну 1812 года храм подвергся разорению и осквернению. В 1937 году был закрыт. С 30 июня 1991 года в нём вновь совершаются богослужения. При храме открыта воскресная школа и благотворительная столовая.В сельскохозяйственной отрасли Одинцовского района работает 2000 жителей района. Приоритетные направления — производство молока, мяса бройлеров и овощей.Туристический сектор — одно из стратегических направлений развития Одинцовского района. 45% территории занято лесами. 400 водоёмов, 18 000 гектаров природных резерватов, 19 особо охраняемых территорий местного значения. На фото — Нарские пруды. «Побережье Нарских прудов — леса Верхненарской ложбины» — это особо охраняемая территория. Плоская равнина у берегов прудов покрыта заповедными лесами. Побережье Нарских прудов — важнейший элемент экологического каркаса Одинцовского района.Полушкинские каменоломни. Карьеры здесь начали разрабатываться с начала XIX века, когда император Александр I приказал строить Храм Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном. Сейчас территории этих карьеров стали популярным местом у скалолазов.Природный рекреационный комплекс «Волковский берег». Живописный участок Москвы-реки между селом Троицкое и деревней Гигирево. Имеет статус особо охраняемой природной территории.Можайское шоссе.МКАД.