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Новые заводы и цеха

В Вологодской области запущена вторая очередь завода по производству фанеры

Крупный инвестиционный проект по производству фанеры стоимостью 470 млн рублей реализован на территории индустриального парка «Сокол» в Вологодской области. Это вторая очередь крупного инвестиционного проекта, который реализует компания «УстьеЛес».

Строительство фанерного комбината велось с 2012 года, к 2015 году было создано лесозаготовительное подразделение с объемом заготовки 152 тысячи кубометров леса в год и построена первая очередь производства фанеры ежегодной мощностью 18 тысяч кубометров.

С вводом второй очереди производственного комплекса ежегодный объем выпуска фанеры увеличится вдвое, а к лету практически втрое - до 50 тысяч кубометров. С учетом первого этапа на производстве будет создано почти 200 рабочих мест.

Новое производство позволит увеличить налоговые поступления и сборы в бюджеты всех уровней. Бюджетная эффективность от реализации проекта к 2019 году превысит 210 млн рублей.

 http://vologda-oblast.ru/...itsy_vologodskoy_oblasti/ 

http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=806451&sec=1679

Вологодская область, индустриальный парк Сокол, УстьеЛес
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