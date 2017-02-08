Первый Ка-52 для ВВС России в этом году

Известный ростовский споттер Эрик Романенко опубликовал фотографию доставленого в этом году боевого вертолета Ка-52 производства ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс».

Первая партия в 2017 году прибыла на авиабазу Кореновск концом января на самолете Ан-124, где их ждет сборка и последующие испытания. Потом партия будет передана ВВС и отправится своим ходом на место постоянной дислокации в свою воинскую часть.

Ка-52 доставляются из Арсеньева в разобранном виде военно-транспортными самолетами на военный аэродром Кореновск с момента открытыя новой ВПП , которая способна принимать самолёты Ан-124 «Руслан».