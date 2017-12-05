Российская группа компаний «Продимекс» начала масштабные поставки сахара в Узбекистан

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Российская группа компаний «Продимекс» начала реализацию масштабной экспортной программы поставки сахара в Узбекистан, сообщает агентство бизнес информации Abireg.ru со ссылкой на агрохолдинг компании.

К настоящему времени Узбекистан получил 50 вагонов сахара и ежедневно отгружаются новые объемы.

В агрохолдинге пояснили, что российские поставки сахара в Узбекистан не осуществлялись в течение 26 лет.

«В связи с профицитом сахара в стране в этом сезоне, мы вынуждены экспортировать излишки за рубеж. Узбекистан — потенциально интересный для нас рынок, емкость которого достаточна для оказания ощутимого влияния на ситуацию», — сказал замдиректора ГК «Продимекс» Вадим Ерыженский.

Напомним, что Россия и Узбекистан пришли к соглашению об экспорте сахара российскими производителями во время визита министра сельского хозяйства Александра Ткачева в республику в сентябре этого года. Тогда было подписано соглашение о поставках между Союзом сахаропроизводителей России и «Узбекозиковкатхолдингом».

Стимулировало это сближение и обнуление с 15 сентября 2017 года ставок импортных пошлин и акцизов на ввоз в страну сахара и его производных. До этого в стране в течение более чем 15 лет существовала 30-процентная ставка.

По данным официальной статистики, годовая потребность Узбекистана в сахаре составляет около 700 тыс. тонн. В стране действует два завода — запущенный в 1998 году «Хорезм-шакар» (Хорезмский сахарный завод) и «Ангрен Шакар». Планировалось, что эти два предприятия должны были практически закрыть потребности внутреннего рынка. Однако из-за высокой стоимости поставок тростникового сырья в настоящее время заводы работают не на полную мощность.