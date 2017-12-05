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Экспорт

Российская группа компаний «Продимекс» начала масштабные поставки сахара в Узбекистан

  •  © Фото из открытых источников
Российская группа компаний «Продимекс» начала реализацию масштабной экспортной программы поставки сахара в Узбекистан, сообщает агентство бизнес информации Abireg.ru со ссылкой на агрохолдинг компании.

К настоящему времени Узбекистан получил 50 вагонов сахара и ежедневно отгружаются новые объемы.

В агрохолдинге пояснили, что российские поставки сахара в Узбекистан не осуществлялись в течение 26 лет.

«В связи с профицитом сахара в стране в этом сезоне, мы вынуждены экспортировать излишки за рубеж. Узбекистан — потенциально интересный для нас рынок, емкость которого достаточна для оказания ощутимого влияния на ситуацию», — сказал замдиректора ГК «Продимекс» Вадим Ерыженский.

Напомним, что Россия и Узбекистан пришли к соглашению об экспорте сахара российскими производителями во время визита министра сельского хозяйства Александра Ткачева в республику в сентябре этого года. Тогда было подписано соглашение о поставках между Союзом сахаропроизводителей России и «Узбекозиковкатхолдингом».

Стимулировало это сближение и обнуление с 15 сентября 2017 года ставок импортных пошлин и акцизов на ввоз в страну сахара и его производных. До этого в стране в течение более чем 15 лет существовала 30-процентная ставка.

По данным официальной статистики, годовая потребность Узбекистана в сахаре составляет около 700 тыс. тонн. В стране действует два завода — запущенный в 1998 году «Хорезм-шакар» (Хорезмский сахарный завод) и «Ангрен Шакар». Планировалось, что эти два предприятия должны были практически закрыть потребности внутреннего рынка. Однако из-за высокой стоимости поставок тростникового сырья в настоящее время заводы работают не на полную мощность.

http://podrobno.uz/cat/economic/rossiya-nachala-masshtabnye-postavki-sakhara-v-uzbekistan/

экспорт, сахар, Узбекистан
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    05.12.1713:57:26

    Отлично Шухрат! Взаимной торговли есть куда расти, объединяя и обогащая наши народы.

    #983233
  • plus.google.comu0118414146915687639148 plus.google.comu0118414146915687639148
    05.12.1722:36:00

    Интересно узнать,кого с рынка пододвинули   

    #983505
  • PolarBear PolarBear
    05.12.1723:16:02

    Как-то странно фраза звучит: «мы вынуждены экспортировать излишки за рубеж.» Лучше у себя задарма згноить что ли?   

    #983526
    • Нет аватара RIX
      06.12.1709:07:43

      ГК «Продимекс» — старинный, с начала 1990-х ИМПОРТЁР сахара в Россию.

      Украинского в первых рядах.

      Экспортное подразделение если и было, то давно отсохло.

      Теперь попу отрывать от кресла…

      Ничего, вытянут.

      Это же именно они в конце 1990-х притащили новые голландские технологии свекловодства.

      #983633
  • Нет аватара FeniksHoly
    05.12.1723:30:50

    Народ, а кто позний ссср застал помните был сахар большие кубы примерно 2*2 3*3 см, но не рафинад, а очень мелкий и очень плотный как камень. Бабушка помню его любила и моя мама. Такой цукер вообще делают и в чем его прикол кто в курсе.

    #983534
    • Владимир Грубман Владимир Грубман
      06.12.1701:39:27

      Это т.н. «литой» сахар. В интернете технология описана. Раньше(до революции) только он и применялся. Были такие щипчики для колки кусков на кусочки(я эти щипчики помню, у деда были). Потом кусочек клали за щеку или зажимали между зубами и пили чай(это способ «вприкуску»). А очень богатые клали сахар в чай, это называлось «внакладку».

      Отредактировано: Владимир Грубман~01:44 06.12.17
      #983580
  • Нет аватара sieras65273
    06.12.1711:35:16

    А совсем бедные пили вприглядку)))) Сахар положишь на стол и смотришь, чаем запивая.Если хочешь послаще, то подольше надо посмотреть.)))) Я тож в раннем детстве помню, как у бабушки в деревни были щипчики и сахар литой, как говорили в головках.

    #983705
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