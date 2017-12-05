УАЗ поставил в Узбекистан 300 автомобилей ПАТРИОТ и ПИКАП

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УАЗ поставил Республиканской Службе инкассации Узбекистана 300 новых автомобилей ПАТРИОТ и ПИКАП. Планируется, что ведомство продолжит обновлять автопарк продукцией ульяновского завода.

Служба инкассации заказала 200 внедорожников ПАТРИОТ и 100 пикапов. Обе модели — в комплектации «Классик» белого цвета, при этом УАЗ ПИКАП отправились в Узбекистан с установленным кунгом. Кроме того, уже в Ташкенте местные партнеры УАЗ проведут специальную подготовку автомобилей для работы в инкассации.

В Узбекистане успешно продаются все модели марки, хотя в республике иностранным автопроизводителям сложно показывать хорошие результаты. Тем не менее, внедорожники УАЗ пользуются здесь особой популярностью. Что и подчеркнул директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев: «Можно сказать, что из-за особенностей валютного регулирования рынок Узбекистана был достаточно закрытый. В первую очередь это связано с защитой правительством местной автомобильной промышленности (на сегодняшний день в республике производятся автомобили Chevrolet, Isuzu и MAN, а также планируется начало производство машин концерна PSA). Традиционно автомобили УАЗ востребованы в первую очередь среди силовых структур Узбекистана и ряда государственных корпораций. Но в ближайшем будущем мы надеемся расширить своё присутствие также и на коммерческом рынке страны при поддержке наших локальных партнёров».

В свою очередь первый заместитель генерального директора ГУП «Республиканская служба инкассации ЦБ РУз» Азизхон Хамидов объяснил, какие качества ульяновских внедорожников больше всего ценят сотрудники ведомства: «На службе ЦБ РУз автомобили УАЗ уже зарекомендовали себя как надежные и выносливые внедорожники. Поэтому выбор снова пал на продукцию УАЗ неслучайно, поскольку ульяновцы наиболее оперативно реагируют на запросы Республиканской Службы и предлагают свою технику для выполнения специальных задач по конкурентной цене. С обьявлением либерализации валютного регулирования в Узбекистане объём задач перед Республиканской Службой Инкассации cтал только возрастать, а объём новой мобильной техники в парке инкассаторов — увеличиваться».