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Экспорт

УАЗ поставил в Узбекистан 300 автомобилей ПАТРИОТ и ПИКАП

  •  © Фото из открытых источников

УАЗ поставил Республиканской Службе инкассации Узбекистана 300 новых автомобилей ПАТРИОТ и ПИКАП. Планируется, что ведомство продолжит обновлять автопарк продукцией ульяновского завода.

Служба инкассации заказала 200 внедорожников ПАТРИОТ и 100 пикапов. Обе модели — в комплектации «Классик» белого цвета, при этом УАЗ ПИКАП отправились в Узбекистан с установленным кунгом. Кроме того, уже в Ташкенте местные партнеры УАЗ проведут специальную подготовку автомобилей для работы в инкассации.

В Узбекистане успешно продаются все модели марки, хотя в республике иностранным автопроизводителям сложно показывать хорошие результаты. Тем не менее, внедорожники УАЗ пользуются здесь особой популярностью. Что и подчеркнул директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев: «Можно сказать, что из-за особенностей валютного регулирования рынок Узбекистана был достаточно закрытый. В первую очередь это связано с защитой правительством местной автомобильной промышленности (на сегодняшний день в республике производятся автомобили Chevrolet, Isuzu и MAN, а также планируется начало производство машин концерна PSA). Традиционно автомобили УАЗ востребованы в первую очередь среди силовых структур Узбекистана и ряда государственных корпораций. Но в ближайшем будущем мы надеемся расширить своё присутствие также и на коммерческом рынке страны при поддержке наших локальных партнёров».

В свою очередь первый заместитель генерального директора ГУП «Республиканская служба инкассации ЦБ РУз» Азизхон Хамидов объяснил, какие качества ульяновских внедорожников больше всего ценят сотрудники ведомства: «На службе ЦБ РУз автомобили УАЗ уже зарекомендовали себя как надежные и выносливые внедорожники. Поэтому выбор снова пал на продукцию УАЗ неслучайно, поскольку ульяновцы наиболее оперативно реагируют на запросы Республиканской Службы и предлагают свою технику для выполнения специальных задач по конкурентной цене. С обьявлением либерализации валютного регулирования в Узбекистане объём задач перед Республиканской Службой Инкассации cтал только возрастать, а объём новой мобильной техники в парке инкассаторов — увеличиваться».

https://www.uaz.ru/company/news/latest/uaz-deliveries-to-uzbekistan

автомобильная промышленность, УАЗ, экспорт, Узбекистан
  • Нет аватара Русь
    05.12.1715:54:31

    Радует, новый уровень российско-узбекских отношений. Это и поставка ударных ми-35; контракты на поставку сельхоз техники; теперь вот крупный заказ для ульяновцев)

    #983299
  • Vladislav Boldov Vladislav Boldov
    05.12.1719:28:55

    Никогда не просило денег у государства, никогда не назывались «ТАЗАМИ» только «ТАБЛЕТКОЙ «или «БУХАНКОЙ», всегда внушала уважение даже если светилось проржавевшим кузовом, всё это про УАЗ. Только плюс! А если добавите к УАЗ Хантер название ЦИНК, даже если он будет на 10 кг больше весить и 30 тысяч дороже, то плюсами вас завалят.

    #983404
    • plus.google.comu0118414146915687639148 plus.google.comu0118414146915687639148
      05.12.1722:54:25

      У меня сосед по даче,совсем не бедный человек,специально держит *буханку*для охоты

      #983521
      • Нет аватара FeniksHoly
        05.12.1723:33:53

        Quadratisch, praktisch, gut!

        #983536
      • S G S G
        06.12.1714:20:31

        Так бедного человека УАЗ и вовсе без штанов оставит.

        #983780
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