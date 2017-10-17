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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Комсомольске-на-Aмуре совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95152 и регистрацией RA-89096. Заказчиком данного борта является Государственная транспортная лизинговая компания. Это уже 149-й взлетевший самолёт этого типа, 31-й в этом году.

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Даты первых полётов за 2017 год:

| 01. 95122 18.01.17 | 11. 95133 29.05.17 | 21. 95142 15.09.17 | 31. 95152 06.12.17

| 02. 95123 02.02.17 | 12. 95134 09.06.17 | 22. 95143 25.09.17 |

| 03. 95124 08.02.17 | 13. 95135 21.06.17 | 23. 95144 03.10.17 |

| 04. 95126 03.03.17 | 14. 95125 04.07.17 | 24. 95145 11.10.17 |

| 05. 95127 15.03.17 | 15. 95136 05.07.17 | 25. 95146 19.10.17 |

| 06. 95128 23.03.17 | 16. 95137 13.07.17 | 26. 95147 27.10.17 |

| 07. 95129 06.04.17 | 17. 95138 19.07.17 | 27. 95148 06.11.17 |

| 08. 95130 12.04.17 | 18. 95139 25.07.17 | 28. 95149 13.11.17 |

| 09. 95131 21.04.17 | 19. 95140 30.08.17 | 29. 95150 23.11.17 |

| 10. 95132 23.05.17 | 20. 95141 06.09.17 | 30. 95151 28.11.17 |

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 95108 15.01.16 | 06. 95111 31.05.16 | 11. 95113 07.09.16 | 16. 95117 03.12.16 |

| 02. 95096 26.02.16 | 07. 95104 18.06.16 | 12. 95114 21.09.16 | 17. 95119 07.12.16 |

| 03. 95106 15.03.16 | 08. 95105 30.06.16 | 13. 95115 07.10.16 | 18. 95120 16.12.16 |

| 04. 95107 25.03.16 | 09. 95109 11.07.16 | 14. 95116 25.10.16 | 19. 95121 27.12.16 |

| 05. 95110 31.03.16 | 10. 95112 27.07.16 | 15. 95118 22.11.16 |


SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС,
  • Нет аватара KJA
    06.12.1708:21:44

    Что с поставками самолётов Интерджету?

    #983624
    • Юрген Юрген
      06.12.1708:33:18

      Не Интерджетом единым.

      #983625
      • Нет аватара KJA
        06.12.1709:23:41

        Почему зависли несколько бортов?

        #983638
        • Юрген Юрген
          06.12.1709:30:15

          Без понятия.

          #983643
        • Нет аватара vlTepes
          06.12.1709:38:38

          Почему зависли несколько бортов?

          Ситуация с InterJet многоплановая.

          Там и желание InterJet получить на оставшиеся борта гарантии остаточной стоимости по аналогии с предоставленными CityJet’у.

          И непризнание экспортных сертификатов после передачи функций АР МАК — проблему решили буквально пару недель назад всего.

          И возможно много что еще, что мы просто не знаем.

          С другой стороны, смотрите позитивно:

          В Жуковском зависло 18 бортов новой постройки.

          8 должна забрать ГТЛК до конца года, 9 — Аэрофлот.

          Это значит, нас ждет фонтан новостей о передаче новых бортов под елочку — практически либо через день, либо по несколько штук за раз.

             

          Отредактировано: vlTepes~09:39 06.12.17
          #983648
        • Альфред Бестер
          06.12.1710:29:34

          Там у Интерджета некоторые проблемы со слотами в аэропорту Мехико. В связи с этим ссж у них последние пару месяцев летают не очень активно, вот они новые и не забирают.

          #983679
  • Павел Клименко Павел Клименко
    06.12.1710:45:53

    не понимаю почему наши казахам договорится поставлять самолеты. у них сейчас как раз будет обновление парка. и им нужны машины новые штук 30 в ближайшие 5 лет. и вроде как они у боинга покупать собираются

    #983687
    • Игорь Brick
      06.12.1711:36:07

      Назарбаев последние месяцы начал активно ложиться под амеров.

      #983706
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        06.12.1712:12:31

        Не надо накатывать на Нурсултана. Побольше бы таких «ложившихся» и нам полегче бы было.

        #983726
      • Артём Переев Артём Переев
        06.12.1714:29:56

        Есть ещё десятки причин по которым могли сделать выбор в пользу других самолетов

        Отредактировано: Артём Переев~14:30 06.12.17
        #983789
    • Павел Дурнов Павел Дурнов
      06.12.1713:11:24

      В размерности ССЖ у Боинга предложений нет. А у ГСС нет пока предложений в размерности Боинга. С запуском МС-21 у нас появится самолет в самом массовом сегменте 150-200 пассажиров, который и будет конкурировать с Боингом 737/МАХ/NEO/NG и Аэрбас А320/319/321.

      А пока нашими конкурентами являются Эмбраер и Бомбардье, ой нет! Нет! Нет больше Бомбардье! теперь это Аэрбас… ;)

      #983747
      • чебурашка1974 чебурашка1974
        06.12.1713:42:04

        Нет больше Бомбардье! теперь это Аэрбас

        Поясните.

        #983761
        • Павел Дурнов Павел Дурнов
          06.12.1713:55:16

          17 октября 2017

          Европейский авиапроизводитель Airbus договорился с канадским конкурентом Bombardier о покупке у него контрольной доли предприятия, выпускающего новейшие узкофюзеляжные самолеты CSeries. Сделка, которая для мирового авиапрома станет важнейшей за несколько десятков лет, откроет Bombardier доступ к рынку США, чьи власти планирую ввести против CSeries заградительные пошлины. За контрольный пакет Airbus не заплатит ничего.

          Airbus приобретает 50,01% акций, 31% предприятия останется у Bombardier, 19% — у канадской провинции Квебек.

          #983765
          • Нет аватара Русь
            06.12.1714:42:27

            У эйрбас есть производственные мощности в штатах, где и будут в будущем производится бомбардье с серии.( чтобы не платить огромные ввозные пошлины, которые ввели после судебного разбирательства бомбардье и Боинг)

            #983796
    • Нет аватара Русь
      06.12.1714:46:23

      Павел Клименко, пару лет назад были достигнуты договорённости с компаниями скат и бекэйр, но вон и ныне там(( на авиашоу в дубае авиакомпаниия скат заказала Боинг 737 6 шт, с опционом на 5 самолетов

      #983797
  • Katamaran Katamaran
    06.12.1712:51:31

    Пирожки, ей богу.

    #983740
  • Павел Дурнов Павел Дурнов
    06.12.1713:13:40

    Да сколько можно уже взлетать!!! Так скоро и радость подобные новости вызывать перестанут!

    Хотя нет, не перестанут! Пусть взлетают почаще и главное, что бы число взлетов и посадок совпадало!

    #983750
  • Е.Юрий Е.Юрий
    06.12.1714:26:05

       В Добрый путь! Сердце радуется!

    #983785
  • Нет аватара burovik
    06.12.1715:54:24

    Судя по данным ССЖ Викидот еще 4 борта в ЦОС, скорее всего их и поднимут до конца года.

    #983816
    • Нет аватара vlTepes
      06.12.1718:02:51

      Судя по данным ССЖ Викидот еще 4 борта в ЦОС, скорее всего их и поднимут до конца года.

      Там данные по ЦОС не обновлялись давно.

      По факту в ЦОС должно быть минимум 6 штук.

      #983876
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