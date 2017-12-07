ГК ПРЕУС впервые поставила партию установок высокого давления в дальнее зарубежье

ГК ПРЕУС сделала новый шаг в своем развитии, начав экспорт своей продукции в дальнее зарубежье. До этого компания поставляла свои аппараты высокого давления и каналопромывочные машины только в РФ и страны СНГ. Аппараты ПРЕУС хорошо известны на предприятиях РФ, Казахстана, Беларуси, Молдавии, Узбекистана и Украины.

Партия гидродинамических машин с рабочим давлением 500 бар была отправлена морем в Гвинею. Покупателем стала транснациональная корпорация являющаяся постоянным заказчиком ГК ПРЕУС. Большое количество аппаратов ПРЕУС с давлением от 500 до 900 бар успешно работает на Российских предприятиях компании более 5-ти лет.

Убедившись в качестве и надежности оборудования ТМ ПРЕУС, а так же в высочайшем уровне сервиса, международная корпорация начала обеспечивать высоконапорными аппаратами ПРЕУС свои зарубежные заводы. Поставка включала в себя 3 аппарата высокого давления ПРЕУС Е5017 с комплектом аксессуаров и комплектующих.

Заказчик выбрал аппараты ПРЕУС руководствуясь следующими причинами: — насос высокого давления с головкой из нержавеющей стали обеспечивает высочайшую надежность;— проверенная конструкция АВД обеспечивает максимальные удобство и безопасность работы;— высочайший уровень сервиса предоставляемого ГК ПРЕУС;— надежность поставщика имеющего 10 лет опыта;— применение в аппаратах высокого давления только надежных комплектующих;— лучшее соотношение цена-качество на рынке РФ.