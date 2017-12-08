Авиакомпания «Аэрофлот» получила 34-й пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

Авиакомпания «Аэрофлот» сегодня получила четвертый отечественный пассажирский самолет приобретенный в операционный лизинг по договору с компанией «ВЭБ-лизинг». Это ближнемагистральный авиалайнер Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95139 и регистрацией RA-89101. Воздушное судно названо в честь Юрия Ломоносова.

Законтрактованные самолеты поставляются в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. В свою очередь АО «ВЭБ — лизинг» уже передало авиакомпании три воздушных судна. Вчера 4-й самолет совершил перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Шереметьево».





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Участие ВЭБа в финансировании поставки двадцати новых самолетов Sukhoi Superjet 100 для передачи в аренду авиакомпании Аэрофлот было принято наблюдательным советом Банка в июле этого года. Для реализации этого проекта в августе 2017 года ВЭБ заключил кредитное соглашение с дочерней лизинговой компанией. Сумма кредита составляет 700 млн 920 тысяч долларов США.

Контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 был подписан между Внешэкономбанком, Объединенной авиастроительной корпорацией и авиакомпанией «Аэрофлот» в присутствии Президента Российской Федерации в рамках МАКС-2017.