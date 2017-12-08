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Авиация

Авиакомпания «Аэрофлот» получила 34-й пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

  •  © russianplanes.net
Авиакомпания «Аэрофлот» сегодня получила четвертый отечественный пассажирский самолет приобретенный в операционный лизинг по договору с компанией «ВЭБ-лизинг». Это ближнемагистральный авиалайнер Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95139 и регистрацией RA-89101. Воздушное судно названо в честь Юрия Ломоносова.

Законтрактованные самолеты поставляются в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. В свою очередь АО «ВЭБ — лизинг» уже передало авиакомпании три воздушных судна. Вчера 4-й самолет совершил перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Шереметьево».

  •  © pp.userapi.com

Участие ВЭБа в финансировании поставки двадцати новых самолетов Sukhoi Superjet 100 для передачи в аренду авиакомпании Аэрофлот было принято наблюдательным советом Банка в июле этого года. Для реализации этого проекта в августе 2017 года ВЭБ заключил кредитное соглашение с дочерней лизинговой компанией. Сумма кредита составляет 700 млн 920 тысяч долларов США.

Контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 был подписан между Внешэкономбанком, Объединенной авиастроительной корпорацией и авиакомпанией «Аэрофлот» в присутствии Президента Российской Федерации в рамках МАКС-2017.

Фото © Александр Мишин, russianplanes.net


SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, Аэрофлот, ВЭБ
  • Нет аватара vlTepes
    08.12.1709:13:20

    Первый предновогодний пошел. Осталось еще 8.

    #984505
  • Геннадий Пахомов
    08.12.1709:27:22

    Так 34-й или 4-й самолет?

    #984513
    • Нет аватара vlTepes
      08.12.1709:36:05

      Так 34-й или 4-й самолет?

      34 всего, 4тый по новому контракту на 20 бортов, а так же 4тый в этом году (по плану должно быть поставлено в этом году 12 и в следующем — 8).

      #984518
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