Авиакомпания «Аэрофлот» получила 34-й пассажирский самолет Сухой Суперджет 100
Законтрактованные самолеты поставляются в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. В свою очередь АО «ВЭБ — лизинг» уже передало авиакомпании три воздушных судна. Вчера 4-й самолет совершил перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Шереметьево».
Участие ВЭБа в финансировании поставки двадцати новых самолетов Sukhoi Superjet 100 для передачи в аренду авиакомпании Аэрофлот было принято наблюдательным советом Банка в июле этого года. Для реализации этого проекта в августе 2017 года ВЭБ заключил кредитное соглашение с дочерней лизинговой компанией. Сумма кредита составляет 700 млн 920 тысяч долларов США.
Контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 был подписан между Внешэкономбанком, Объединенной авиастроительной корпорацией и авиакомпанией «Аэрофлот» в присутствии Президента Российской Федерации в рамках МАКС-2017.
Фото © Александр Мишин, russianplanes.net
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