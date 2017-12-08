Минобороны РФ получило десять бронеавтомобилей К-53949 «Тайфун-К»

Как сообщило в своем пресс-релизе АО «Ремдизель» (Набережные Челны), компания поставила Министерству обороны России десять бронеавтомобилей семейства «Тайфун-К» (К-53949, колесная формула 4×4). Это первая поставка данных автомобилей на вооружение после заводских испытаний.

Бронеавтомобили К-53949 предназначены для решения задач всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных подразделений, включая миротворческие формирования, в различных условиях. Может использоваться для перевозки личного состава и грузов. Автомобиль обладает высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, высокой управляемостью, скоростью движения и проходимостьюпо всем видам дорог.Многоцелевой бронеавтомобиль имеет защиту от стрелкового оружияи взрывных устройств. Платформа транспортного средства — универсальная база для монтажа различных надстроектехники охраны, разведки, огневой поддержки. Поставленная партия автомобилей начнет эксплуатироваться в Вооруженных силах России в 2018 году.