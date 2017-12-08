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Армия и Флот

Минобороны РФ получило десять бронеавтомобилей К-53949 «Тайфун-К»

Как сообщило в своем пресс-релизе АО «Ремдизель» (Набережные Челны), компания поставила Министерству обороны России десять бронеавтомобилей семейства «Тайфун-К» (К-53949, колесная формула 4×4). Это первая поставка данных автомобилей на вооружение после заводских испытаний.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Бронеавтомобили К-53949 предназначены для решения задач всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных подразделений, включая миротворческие формирования, в различных условиях. Может использоваться для перевозки личного состава и грузов. Автомобиль обладает высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, высокой управляемостью, скоростью движения и проходимостьюпо всем видам дорог.Многоцелевой бронеавтомобиль имеет защиту от стрелкового оружияи взрывных устройств. Платформа транспортного средства — универсальная база для монтажа различных надстроектехники охраны, разведки, огневой поддержки. Поставленная партия автомобилей начнет эксплуатироваться в Вооруженных силах России в 2018 году.

https://bmpd.livejournal.com/2991916.html

К-53949, Тайфун-К, Тайфун, Ремдизель, КАМАЗ, ГОЗ2017
  • александр столярчук александр столярчук
    08.12.1713:10:13

    Всё это конечно хорошо, но объясните мне кто-нибудь, зачем нашей армии такое разнообразие похожей по назначению техники? Тигр, волк, тайфуненок, рысь, медведь это только то что на вскидку вспомнил. А как же унификация? Это же какую базу запчастей держать надо…

    #984612
    • anton DeMoore anton DeMoore
      08.12.1715:56:22

      Тигр изначально не под хотелки нашего МО проектировался, а под арабов, но что-то не срослось и путем лоббирования интересов он появился в армии.А МО хотело другую машину, на что появились Тигр-М и Тигр-6А, который не особо от первого отличается. По этому дело идет к тому что Тигры будут менять на что-то другое. Это будет или совершенно новый Тигр-2, который ВПК божится вот-вот сделать или Тайфуненок. Волк и Медведь на вооружение не приняты, говорили что Медведь в ВВ пойдет, но судя по последним новостям в Нацгвардию пошел камазовский Патруль. Все комплекты Рысей что были в сердюковское время куплены уже собраны и их пристроили куда можно было, чтобы на Ремдизеле зря не пылились, в итоге их все спишут. Так что на деле никакого зоопарка и нет. По идее в армии уазики должны заменить Скорпионы, дальше идет Тайфуненок (Тайфун-К) или Тигр-2, потом уже тяжелые Тайфуны-К и-У. В Нацгвардии будут Патрули и Уралы-ВВ.

      Отредактировано: anton DeMoore~15:57 08.12.17
      #984670
  • Нет аватара Bars
    08.12.1714:06:55

    Волка то как раз и нет, а у него ниша Тигра, только более тылового назначения чем боевого, сугубо моё мнение.

    #984630
    • anton DeMoore anton DeMoore
      08.12.1716:01:11

      Волк говорят лучше Тигра был в плане модульности. По противоминной защищенности на бумаге он тоже был лучше. Но дороговат оказался (изменяемый клиренс) вот и не принли

      #984671
  • Нет аватара Salieri
    08.12.1714:53:34

    Только это не Тайфун-К, это Тайфун 4×4.

    #984647
    • Крым Наш
      08.12.1715:25:05

      Тайфун-К (КамАЗ) 4×4, он капотный. Но есть и Тайфун-К 6×6 он безкапотный. Также есть Тайфун-У (Урал) 6×6 капотный.

      #984659
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