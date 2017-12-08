НЛМК-Калуга выпустил пятимиллионную тонну стали

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Электрометаллургический завод нового поколения НЛМК-Калуга (входит в дивизион Сортовой прокат Россия Группы НЛМК), производитель широкого спектра сортового и фасонного проката строительного назначения, выпустил пятимиллионную тонну стали.

НЛМК-Калуга был запущен в 2013 года. Уже через полгода после запуска НЛМК-Калуга вышел на максимальную загрузку прокатных мощностей и сохраняет достигнутый высокий уровень вне зависимости от рыночной конъюнктуры.

За счет внедрения инновационных технологических и управленческих решений предприятие демонстрирует позитивную динамику повышения производительности и сокращения издержек.

«Высококачественная сталь используется предприятием для выпуска около 20 видов и типоразмеров сортового и фасонного проката, либо реализуется на рынке в виде квадратной заготовки. Пять миллион тонн стали — это новое достижение, которое свидетельствует о высоких темпах роста и больших возможностях площадки, а также о слаженности работы всего коллектива завода», — отметил генеральный директор НЛМК-Калуга Сергей Шаляев.

Предприятие обладает уникальным оборудованием в России, позволяющим выпускать самую широкую линейку сортового проката строительного назначения премиальных марок. Ввод в эксплуатацию НЛМК-Калуга позволил сократить существующий в Центральном округе дефицит производства сортового проката и обеспечить строительную промышленность региона востребованной качественной металлопродукцией. Ежегодно продукция завода может покрывать потребности строительства 12,5 млн кв. м жилья в монолитных и кирпично-монолитных домах или 19,5 млн кв. м жилья в панельных домах.

Информация об НЛМК-Калуга

НЛМК-Калуга — металлургическое предприятие нового поколения, которое входит в дивизион Сортовой прокат Россия Группы НЛМК. Пуск НЛМК-Калуга, состоявшийся в июле 2013 года, был признан главным событием года в металлургии России на международной выставке «Металл-Экспо'2013» в Москве.

Инвестиции в строительство завода составили 38 млрд рублей, из которых 7,5 направлены на внедрение передовых экологических технологий.

Производственные мощности НЛМК-Калуга по выпуску стали и сортового проката составляют 1,5 млн тонн стали и 0,9 млн тонн проката в год, причем предприятие обладает уникальным оборудованием в России, позволяющим выпускать самую широкую линейку сортового проката строительного назначения премиальных марок.

НЛМК-Калуга по эффективности превосходит средние показатели аналогичных российских предприятий. Например, потребление электроэнергии на тонну готовой продукции на 10% ниже, расход природного газа на 18% ниже, эффективность использования сырья выше на 4%.

Запуск НЛМК-Калуга позволил создать 1250 новых мест на заводе и 600 рабочих мест на предприятиях обслуживания, а также обеспечить работой смежные бизнесы в Калужской области.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Выручка компании в 1 квартале 2016 года составила 1,58 млрд долларов.

Обыкновенные акции ОАО «НЛМК» торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Компания имеет инвестиционный кредитный рейтинг на уровне BBB-.

Группа НЛМК признана мировым «Лидером стальной индустрии» (Industry Leadership Awards — Steel) в престижном конкурсе 2016 Platts Global Metals Awards, который проводит ведущее международное отраслевое и аналитическое издание S&P Global Platts.