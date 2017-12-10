В Орловской области развивается тепличный комплекс

В Орловской области в Новосильском районе компания «Промпарк» реализует инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса. «В проект уже вложили около 220 млн рублей. Ввести в эксплуатацию объект планируется 30 сентября 2018 года», — сообщил исполнительный директор компании Олег Буданов.

В Болховском районе Орловской области тепличный комбинат начала строить фирма «Экопродукт». Строительство планируется на площади 7 га. Сметная стоимость проекта — 1,1 млрд рублей.

Также в Орловском районе области приступили к строительству тепличного комплекса. На площадке бывшего тепличного хозяйства «Юбилейное» крупный инвестпроект реализует компания «Кумир». Реализация проекта планируется в 2018 году, выход на производственную мощность — в 2019 году.

О планах по выращиванию овощей на территории Мценского района заявлял «Тепличный комбинат «Орловский». Речь идет о создании тепличного комплекса на площади 16 га. Ожидаемый объем инвестиций в рамках первой очереди проекта — 1,6 млрд рублей.