Новосибирская компания напоила Австралию русским квасом

Новосибирская компания БРОТЕХ установила в Австралии завод по производству настоящего русского кваса. Заказчиком выступила австралийская компания Living Craftworks, основанная русскими эмигрантами Сергеем Синициным и Марком Пчельниковым.

Как рассказал Сергей Синицин, квас под брендом «11:11» (eleven:eleven) продается в Брисбене по цене от 4,8 до 6,2 австралийских долларов за бутылку 600 мл., что составляет один полуштоф — старорусскую меру объёма.

«Себестоимость настоящего кваса в Австралии довольно высока — нужно купить дорогой ржаной солод (пророщенные зёрна ржи), самим сделать ржаные сухари, вырастить настоящую закваску с живыми молочно-кислыми бактериями — на компонентах мы не экономим» — рассказал Сергей. «Поэтому такой квас мы позиционируем как премиум-продукт, для тех, кто следит за своим питанием, кто хочет употреблять продукты, несущие человеку здоровье, а не отнимающие его».

Квас, рецептура которого была разработана новосибирской компанией БРОТЕХ на основе старых народных рецептов, сильно отличается от имеющегося в продаже «промышленного» кваса, сделанного на больших заводах путём разведения концентрата квасного сусла. Срок хранения настоящего кваса не может превышать двух-трех недель при строгом соблюдении температурного режима +1+5 градусов Цельсия.

«Квас такого типа — первый в Австралии, а может быть — и во всём Южном Полушарии!», — говорит Марк Пчельников, совладелец компании Living Craftworks.

По словам предпринимателя, сейчас в Австралии можно купить только импортированный напиток из стран бывшего СССР «промышленный» квас — такие квасы стоят порядка 6-8 австралийских долларов за большую двухлитровую бутылку.

Марк рассказал, что поставщика «выбрали в результате долгих поисков надёжного партнера с отработанной технологией именно такого, живого, настоящего кваса». По словам Кирилла Стафичука, директора ООО БРОТЕХ, новосибирская компания является мировым лидером в производстве оборудования для настоящего русского кваса. Поэтому Марк и Сергей решили стать первыми зарубежными дистрибьюторами новосибирского предприятия, и, кроме кваса, продавать оборудование и оказывать техподдержку на территории Австралии и Новой Зеландии.

Летом 2017 г оборудование новосибирской компании Brotech было отгружено, привезено грузовым самолётом, смонтировано и запущено. На запуск приезжал из Новосибирска совладелец компании БРОТЕХ Кирилл Стафичук.

Одним из первых дегустаторов нового австралийского кваса стал кенгуру в местном национальном парке!

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