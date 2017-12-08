08.12.2017 На ЛАЭС-2 осуществлен физический пуск нового энергоблока.

Отсюда: www.atomic-energy.ru/news/2017/12/11/81596

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«…На площадке Ленинградской АЭС-2 (г. Сосновый Бор, филиал Концерна «Росэнергоатом, входит в крупнейший дивизион «Росатома» «Электроэнергетический») начались пусковые операции на новейшем энергоблоке № 1. 8 декабря 2017 г. в 10:33 (мск) специалисты эксплуатационных служб ЛАЭС успешно загрузили в активную зону реактора первую из 163-х тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом (ТВС), начав тем самым так называемый физический пуск реактора.

Это важнейшее достижение как для отечественной, так и для мировой атомной энергетики стало уже вторым на текущей неделе — позавчера, 6 декабря на самой южной — Ростовской АЭС также состоялся физпуск энергоблока № 4. Впервые в истории современной России в течение одной недели состоялись пуски сразу двух новейших атомных энергоблоков. На пусковых операциях присутствовали генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн ТИТАН-2» (генподрядчик строительства) Григорий Нагинский.

Физический пуск — один из ключевых этапов ввода энергоблока в эксплуатацию, основная задача которого — подтвердить, что вводимый в эксплуатацию энергоблок будет работать надежно и безопасно на проектных параметрах в течение всего срока эксплуатации.

По словам Андрея Петрова, начало операций по физпуску фактически означает, что все работы, связанные с этапом сооружения блока № 1 ЛЭАС-2, окончены.

«Сейчас все системы перегрузки работают в автоматическом режиме, обеспечена полная готовность к выполнению данных операций с выполнением всех требований безопасности. В течение 30 дней будет обеспечена готовность реакторной установки к выходу на минимальный контролируемый уровень мощности. Мы проведем все необходимые эксперименты и пусковые операции на реакторной установке в соответствии с поэтапной программой. Следующий шаг — энергопуск, который начнется в следующем году», — сказал он.

А.Петров также подчеркнул, что своевременное начало пусковых операций стало возможным благодаря внедрению уникального метода управления ходом сооружения.

«ЛАЭС-2 — крупнейшая из семи пилотных площадок Росатома, где внедрен метод т.н. «проектного управления». Руководители Концерна, ЛАЭС, конструкторских и проектных организаций, поставщиков оборудования, генподрядчик работали в едином проектном офисе в режиме «нон-стоп». Используемые инструменты управления доказали свою эффективность, позволив существенно нарастить темпы сооружения, выдержать установленные сроки и стоимость. Этот положительный опыт в ближайшее время будет растиражирован на другие сооружаемые российские АЭС, в частности, при сооружении блока № 2 НАЭС-2. Решение об этом уже принято на уровне руководства Концерна», — сказал глава «Росэнергоатома».

В свою очередь директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда, высоко оценив вклад каждого из участников сооружения блока № 1, сказал:

«Новые энергоблоки ЛАЭС-2 решают важнейшую для всего региона задачу — замещение действующих мощностей ЛАЭС. Первый блок с реактором РБМК планируется остановить уже в следующем, 2018 году. Поэтому для Ленобласти синхронизация процесса вводимых и выводимых блоков — это жизненно важный процесс и гарантия энергетической и экономической стабильности».

Президент Группы компаний ASE Валерий Лимаренко сообщил:

«Сегодня начался этап физического пуска 1-го энергоблока ЛАЭС-2 — блока нового поколения 3+. Это большая победа для всей отрасли и для нашего инжинирингового дивизиона. Мы гордимся тем, что это уже второй запускаемый инновационный блок, созданный трудом и талантом наших проектировщиков. На этот раз это, прежде всего, заслуга специалистов Санкт-Петербургского «АТОМПРОЕКТА», выступающего в роли генпроектировщика. И это дает нам право говорить о серийной реализации проектов Росатома. Своей работой мы в очередной раз подтверждаем лидерство отечественных технологий на мировом рынке сооружения АЭС. Важность этого события еще и в том, что первый энергоблок ЛАЭС-2 является референтным для международных проектов Госкорпорации в разных странах мира».

Сегодня Ленинградская АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе России. Станция производит около 50% электроэнергии, вырабатываемой в регионе. Ввод в эксплуатацию новых блоков ЛАЭС-2 позволит сохранить объем производства, в том числе, для поэтапного замещения действующих мощностей 1-ой очереди ЛАЭС и обеспечить выработку электроэнергии в объеме более 30 млрд кВтч в год силами четырех новейших энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

Инновационные, самые мощные на сегодняшний день энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200, сооружаемые на ЛАЭС-2, относятся к новейшему поколению «3+". В них использованы самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям. Такие блоки уникальны и не имеют аналогов в мире. Первый аналогичный блок был запущен в конце 2016 г. на НВАЭС-2 (г. Нововоронеж).

По сравнению с традиционными энергоблоками такого же типа проект ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, мощность реакторной установки по сравнению с предыдущим поколением (ВВЭР-1000) выросла на 20%, количество персонала уменьшено на 30-40%, проектный срок службы основного оборудования увеличен в 2 раза и составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» — устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Все 163 тепловыделяющие сборки в реактор блока № 1 ЛАЭС-2 (№ 5 ЛАЭС) планируется загрузить до конца декабря 2017 года. В начале 2018 г. начнется решающая стадия пусковых операций — энергетический пуск и начало выдачи первой электроэнергии потребителям. Ввод в промышленную эксплуатацию блока № 1 ЛАЭС-2 ожидается в 2018 г. Он будет означать, что парк Концерна «Росэнергоатом» из блоков поколения «3+" расширится до 2-х (включая блок № 1 НВАЭС-2).Заказчик-застройщик проекта сооружения энергоблоков ЛАЭС-2 — АО «Концерн Росэнергоатом»; Генеральный проектировщик — Группа компаний ASE, (инжиниринговый дивизион «Росатома»), генеральный подрядчик — АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».