Началось сооружение АЭС Аккую

Торжественная церемония начала строительства АЭС «Аккую» прошла в воскресенье в Турции. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, работы на площадке ведутся полным ходом.

В глаза в первую очередь бросается мощное основание фундаментной плиты реакторного здания первого блока. Его подготовка была завершена 2 декабря.

Главные участники мероприятия — генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и первый заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, а также двое представителей делегации местных жителей — 77-летний мужчина с ребенком дружно нажали на красную кнопку, тем самым дав старт работам.

Во время выступления Лихачёв подчеркнул, что «Турция сегодня делает очередной шаг для того, чтобы стать членом мирового ядерного элитного клуба».

«Сотрудничество в ядерной сфере подчёркивает особое доверие и особую значимость отношений между государствами. Очень знаменательно, что наше сегодняшнее событие происходит накануне очередной встречи наших президентов».

«Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган достаточно часто встречаются в последние месяцы, и ни одна из встреч не проходит без обсуждения этого ключевого проекта в российско-турецких отношениях», — сказал глава Росатома.

Отвечая на вопросы российских журналистов, он назвал проект сооружения АЭС «Аккую» «хорошим экономическим гарантом развития российско-турецких отношений».

До начала церемонии представители Росатома провели для российских и местных журналистов ознакомительную экскурсию по площадке, где возводится первая в Турции атомная электростанция.

Вслед за сотрудниками СМИ по этому маршруту прошла турецко-российская делегация во главе с Лихачёвым и Донмезом, которой генеральный директор компании «Аккую Нуклеар» Юрий Галанчук рассказывал о ходе работ.

Окружённая с одной стороны морем, а с другой — горами, площадка буквально усеяна тяжёлой техникой. Её пересекают бесконечные вереницы самосвалов. В одном месте сосредоточены постоянно трудящиеся экскаваторы.

Дополняет весь этот пейзаж покачивающийся на волнах Средиземного моря катер береговой охраны с турецким флагом.

После того как все официальные мероприятия завершились, а гости и почти все репортёры разъехались, место проведения церемонии превратилось практически в пустырь, и лишь ветер разносил по окрестностям гул активно работающей тяжёлой техники.