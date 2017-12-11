Ростсельмаш открыл своё представительство в Германии.

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Состоялось торжественное открытие представительства компании Ростсельмаш в Германии. Данное событие стало знаковым как для компании, определяя очередной переход ее деятельности на новый уровень, так и для аграрного сектора Германии и стран Евросоюза.

Сегодня Ростсельмаш производит широкую линейку сельскохозяйственной техники для полевых работ в течение всего года. Ее составляют агрегаты для почвообработки, посева, ухода и защиты растений, кормозаготовки, сбора урожая зерновых и бобовых, а также его транспортировки и хранения.

С открытием представительства компании непосредственно в Германии аграриям будет полностью доступен весь упомянутый спектр сельхозмашин и оборудования, необходимого для эффективного ведения бизнеса, представительство обеспечит надлежащее функционирование дилерской сети, с полным сопровожденим для аграриев — от ввода в эксплуатацию до обслуживания, обучения, гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Источник: vk.com/wall-124699880_5826