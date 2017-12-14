Во Фрязине запустили производство речевых процессоров для слуховых систем

Вернуть слух станет проще. Речевые процессоры для систем кохлеарной имплантации начали выпускать в России. Производство открыли сегодня во Фрязине. Раньше эти устройства заказывали исключительно за рубежом, на ремонт тоже отправляли заграницу. Для слабослышащих людей это было связано с огромными финансовыми затратами.

С новой производственной линейки уже скоро сойдут первые звуковые процессоры с маркировкой «Сделано в России». Для людей, которые слышат только благодаря кохлеарным имплантам — это настоящее событие. Раньше устройства заказывали в основном за границей, в случае поломки — аппарат нужно было снова отправлять за рубеж.

С новой производственной линейки уже скоро сойдут первые звуковые процессоры с маркировкой «Сделано в России». Для людей, которые слышат только благодаря кохлеарным имплантам — это настоящее событие. Раньше устройства заказывали в основном за границей, в случае поломки — аппарат нужно было снова отправлять за рубеж.

Цена и обслуживание речевых процессоров с запуском их производства в России станет дешевле на треть. Станислав Рубинштейн уверен, что желающих вернуть слух с помощью кохлеарной имплантации теперь станет больше. Сам он слышит благодаря импортному импланту, а вот звуковой процессор будет уже отечественным.

Я думаю, тут больше возможностей. Больше людей смогут вернуться в жизнь и спокойно вести нормальный образ жизни. Общаться, слышать, устраиваться на нормальную работу. Быть, как все — Станислав Рубинштейн.

Производство слуховых систем совместно организовали российская и датская компании. Обе — лидеры в своей сфере. «Исток Аудио» — более 20 лет производит медицинскую и реабилитационную технику, «Оптикон» — компания с мировым именем в области слухопротезирования.

Этот проект является примером успешной реализации стратегии развития реабилитационной индустрии, которая была совсем недавно утверждена правительством РФ и вносит существенный вклад в ее развитие — Дмитрий Колобов, директор департамента развития промышленности.





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Звуковые процессоры, которые теперь собирают во Фрязине, отвечают высоким мировым стандартам. А на производстве используется самое современное оборудование и инновационные технологии.

Производство речевых процессоров — только первый этап проекта. Дальше компания «Отопром» планирует освоить полную сборку слуховых систем для имплантации.

©Видео с youtube.com

Анастасия Максимовских | 23:03 13 декабря 2017