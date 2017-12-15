Калининградская компания начала производство самосвальных кузовов для России.

Компания Grunwald представляет новый продукт для российского рынка — самосвальную надстройку для шасси ведущих европейских автомобилестроителей. Первыми транспортными средствами, укомплектованными кузовами «box-type» от Grunwald стали грузовые автомобили MAN TGS 8×4.





© grunwaldtrailers.ru

В сфере строительных перевозок предъявляются особенно жесткие требования к конструкции кузова и надрамника, надежности функционирования гидравлической системы. Помимо вышеперечисленных аспектов для российского рынка актуальным требованием является эффективная система обогрева кузова и достаточный запас прочности для работы в непростых условиях. Поэтому в проектной разработке надстройки приняли участие специалисты транспортной сферы, ежедневно работающие с аналогичной техникой, а вся разработка в целом велась с одной главной мыслью — мыслью о будущем удобстве эксплуатации.





© grunwaldtrailers.ru

Основными отличиями нового кузова являются цельногнутые борта из износостойкой стали Hardox 450 производства концерна SSAB (Швеция). Весь боковой борт - это единая цельногнутая деталь, не имеющая дополнительных сварных швов, что значительно повышает общую прочность и продлевает срок эксплуатации. Основание кузова также изготовлено из износостойкой стали Hardox 450 с интегрированной системой обогрева кузова отработанными газами. Все детали обогрева кузова, включая трехходовой кран переключения, выполнены из нержавеющей стали.Спроектировано несколько различных по объему исполнений кузова — от 16 до 22 куб.м. для установки на шасси с колесной формулой 6×4, 6×6, 8×4 и 8×8. К производству надстроек применяются теже принципы высокого качества сборки и покраски, присущие полуприцепам Grunwald.





© grunwaldtrailers.ru

Самосвальные надстройки Grunwald нового проекта — верный выбор для работы в российской строительной отрасли. В следующем году установка надстроек на шасси будет осуществляться на новом покрасочно-сборочном производстве Grunwald в Московской области.