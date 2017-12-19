На новом энергоблоке № 4 Ростовской АЭС завершена сборка реактора

В реакторном отделении нового энергоблока № 4 Ростовской АЭС специалисты завершили сборку реактора. В настоящее время ведется подготовка к выводу реакторной установки на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ).

«Сейчас мы приступаем к проведению гидравлических испытаний реакторной установки. После их завершения планируется получить разрешение комиссии федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на начало вывода реакторной установки на МКУ», — отметил начальник реакторного цеха второй очереди Ростовской АЭС Олег Высоцкий.

Напомним, что 6 декабря на энергоблоке № 4 начались операции по физическому пуску реактора.

Выполнение физических испытаний на МКУ станет завершающей стадией физического пуска энергоблока № 4 РоАЭС. Во время МКУ начинается управляемая цепная реакция деления, при которой фиксируется нейтронный поток, а мощность реактора составляет менее 1%.

После завершения этапа физпуска энергоблока № 4 начнётся решающая стадия пусковых операций — энергетический пуск и начало подачи электроэнергии потребителям, которые запланированы на следующий, 2018 год.