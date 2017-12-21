Добавить статью
Авиация

Успешно выполнен первый испытательный полет SSJ100 с законцовками крыла

  •  © www.scac.ru

21 декабря в городе Жуковский состоялся первый испытательный полет самолета Sukhoi Superjet 100 с установленными законцовками крыла. Полет SSJ100 заводской номер 95032 с установленными горизонтальными законцовками крыла занял 2 часа 42 минуты. В соответствии с полетным заданием, летный экипаж АО «ГСС» выполнил оценку характеристик устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла. Так же в полете были выполнены режимы по определению расходов топлива на различных этапах. Полет проходил в диапазоне высот до 11 000 метров.

  •  © scac.ru

Конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на Sukhoi Superjet 100, стала результатом комплекса расчетных исследований, инженерных и экспериментальных работ, проведенных разработчиком самолета — компанией Гражданские самолеты Сухого при участии Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Геометрия законцовок была определена с применением инновационных методов трехмерной оптимизации на базе численных расчетов аэродинамики (CFD), которые являются уникальной разработкой ЦАГИ, активно используемой в авиационной отрасли России, в частности в программе Sukhoi Superjet 100.

По результатам расчетно-экспериментальных работ было выявлено, что установка саблевидных законцовок позволяет одновременно улучшить взлетно-посадочные характеристики и снизить расход топлива не менее чем на 3%. Ожидаемое улучшение взлетно-посадочных характеристик оценят авиакомпании, эксплуатирующие SSJ100 на региональной сети аэродромов, а так же в условиях жаркого климата и высокогорья.

  •  © www.scac.ru

«Компания Гражданские самолеты Сухого последовательно реализует программу совершенствования самолета Sukhoi Superjet 100 с целью расширения рынков его сбыта, числа заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности. Внедрение законцовок крыла, являющееся частью данной программы совершенствования самолета, в том числе, обеспечит экономию авиакомпаниям до 5 млн. рублей в год на один SSJ100», — подчеркнул президент компании Гражданские самолеты Сухого Александр Рубцов.

Результатом проведения масштабного комплекса наземных и лётных испытаний станет сертификация самолета SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла, которые будут предлагаться заказчикам и эксплуатантам как опциональное предложение. Законцовки могут устанавливаться не только при производстве новых Sukhoi Superjet 100, но и на ранее поставленные самолеты.

Производителем комплектов является Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО). Материалы, используемые для производства новых элементов, сертифицированы как в России, так и за рубежом.

  •  © www.scac.ru

http://www.scac.ru/ru/mediacenter/first-ssj100-test-flight-with-the-saberlets-performed-successfully21-12-2017/2017/

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, авиастроение
  • gradimir grujic gradimir grujic
    21.12.1716:32:25

    Официально          

    Отредактировано: gradimir grujic~16:55 21.12.17
    #989319
  • Нет аватара treins
    21.12.1717:55:48
    • Нет аватара Русич
      21.12.1718:42:22

      Мужик протирающий стекло тряпкой это конечно зачет!     Спасибо за ссылку!

      #989359
  • Игорь Brick
    21.12.1718:00:27

    С МС-21 будет та же история?

    #989346
    • Vovantro Vovantro
      21.12.1718:22:28

      Не сомневаюсь, что будут тоже законцовки. Но позже, да.    

      #989349
      • Нет аватара Русич
        21.12.1718:40:31

        У МС-21 крыло композитное, скорее всего технологически сложнее будет добавлять, оно вроде бы как целиком выпекается?

        #989357
        • Mark Li
          21.12.1719:17:25

          Ну можно и так сказать, делают огромное папье-маше и запекают в автоклаве    

          #989379
          • Нет аватара Ra
            21.12.1723:54:06

            Нет не автоклав. Автоклав предполагает давление выше атмосферного. «Черное крыло» МС-21 формируется по другой технологии — вакуумная инфузия.

            #989484
      • obormot obormot
        21.12.1718:49:42

        Не понимаю почему бы сразу не делать с законцовками…    

        #989367
        • gradimir grujic gradimir grujic
          21.12.1719:16:48

          Законцовки нужны для улучшения параметров полета таких как длительность перелета и взлетно-посадочных возможностей. На МС-21 они нужны только на дальнемагистральных (LR), а так они только добавляют массу и придется крыло усиливать для продлинения его рессурса.

          #989378
        • gradimir grujic gradimir grujic
          21.12.1719:22:01

          Если какой нибудь авиакомпании они понадобятся, она и закажет такую модификацию.

          #989380
        • Нет аватара Русич
          21.12.1720:02:38

          По данным компании Boeing,при увеличении размаха на один фут создается такая же дополнительная изгибающая сила, как при установке трехфутового винглета (типа blended winglet). Но с другой стороны трехфутовый винглет имеет такую же эффективность, как двухфутовое увеличение размаха. То есть когда увеличение размаха имеет тот же эффект, что и установка винглетов, то решающим является величина дополнительной нагрузки на крыло.

          А у МС-21, первое крыло что-то в районе 2% не дотянуло до расчетного параметра при испытании, пришлось 25 кг накидывать.

          Да и у бобика с аэрбасом суды были относительно интеллектуальных прав на эти винглеты, так что форму повторять наверное чревато последствиями, а свою рисовать время и ресурсы отнимает, чего и так постоянно не хватает, а эффект, как плюсы имеет, так и минусы. На коротких маршрутах выигрыша вроде бы вообще нет.

          #989395
          • Нет аватара argr
            22.12.1712:21:43

            А у МС-21, первое крыло что-то в районе 2% не дотянуло до расчетного параметра при испытании, пришлось 25 кг накидывать.

            Читал книжку, написанную еще в 40-х или 50-х годах, что при разработке самолетов выгоднее недозаложить прочность, испытать, посмотреть, где сломается, и усилить нужные места. Если наоборот, перезаложить прочность, и на испытаниях крыло не сломается, то заказчик потребует уменьшить прочность, чтобы снизить вес. Для этого придется снижать прочность равномерно по всему изделию, испытывать, смотреть, где сломается, и усиливать. Т. е. все то же, что и если сразу прочность недозаложить.

            Да и у бобика с аэрбасом суды были относительно интеллектуальных прав на эти винглеты, так что форму повторять наверное чревато последствиями, а свою рисовать время и ресурсы отнимает, чего и так постоянно не хватает, а эффект, как плюсы имеет, так и минусы.

            Нет смысла копировать форму винглетов с другого самолета — она же высчитывается для каждого самолета по-новому, в соответствии с особенностями аэродинамики.

            #989635
            • Нет аватара Русич
              22.12.1715:19:38

              выгоднее недозаложить прочность, испытать, посмотреть, где сломается, и усилить нужные места. Если наоборот, перезаложить прочность, и на испытаниях крыло не сломается, то заказчик потребует уменьшить прочность, чтобы снизить вес.

              Да, знаю, эту тему хорошо осветили, когда крыло сломалось чуть раньше. А китайцы с переутяжеленным крылом столкнулись на C919 и как бы не антоновцы им с этим помогли. Там сроки доводки в разы вроде бы отличаются, потому что на недозаложенном сразу понятно, где и сколько добавить, а на переутяжеленном хоть все по кругу наждачкой сгоняй. Как по мне, так лучше могло получиться, если бы только на 100% сломалось, т. е. идеал. Но это только мое особое мнение, хотя и гоняли в свое время по сопромату меня знатно, что потом даже получалось на пиво зарабатывать на эпюрах изгибающих моментов… а пиво какое было… о чем это я    

              Нет смысла копировать форму винглетов с другого самолета — она же высчитывается для каждого самолета по-новому, в соответствии с особенностями аэродинамики.

              А вот тут можно немного поспорить… ввиду большой схожести геометрии центропланов и сечения крыльев у, А и Б, да и SSJ методом масштабирования тоже. Попадалось, что изначально приуспел Б (ставить-то конечно намного раньше стали, но Б массово) со своими blended winglet получив экономию 4-5% и когда, А попытался купить лицензию у разработчика бинговских винглетов, те, под давлением Б, не продали и, А стал ставить «крылышки Уиткомба», которые дали лишь 1,5% экономии. Тогда, А разработал собственные sharklets которые давали 3,5-4% экономии, за что и заработал повестку в суд от API (разработчиков винглетов для Б) за нарушение прав интеллектуальной собственности … так что копировать смысл есть, уж больно дорого в этой отрасли эксперименты обходятся, это не пармезан заквашивать.

              Отредактировано: Русич~19:17 22.12.17
              #989699
        • Нет аватара Ra
          22.12.1700:18:12

          Ничего, лет через 5 еще и с черным крылом предложат.

          А почему не сразу — ну так отмотайте время назад. Когда хотя бы первый полет суржика состоялся? Вооот — в 2008 году. Не говоря уже о годах разработки проектной документации.

          К чему это я веду: Эйрбас начал разработку своих «винглетов» — sharklets с 2011 года.

          Боинг, конечно, еще раньше начал устанавливать массово винглеты — конец 90-х. Но это близко к 2003 году — тогда и начался проект русского региональника RRJ.

          #989487
          • Нет аватара siberia2012
            22.12.1712:45:21

            у Ту-204 тоже есть винглеты, тоже мне изобретение века.

            #989643
            • Нет аватара Ra
              22.12.1714:25:46

              И? Само изобретение — прошлого века. Теперь и у суржика будут. Сказать то что хотели?

              #989682
        • Нет аватара qwerty_asd
          22.12.1709:15:55

          Законцовки — вещь неоднозначная. Плюс — в уменьшении завихрений на концах крыльев, что важно для коротких крыльев (с удлинением < 10). Минус — в увеличении лобового сопротивления и массы крыла.

          В общем, получить те самые 3% экономии топлива за счёт законцовок — инженерное искусство. И, надеюсь, у SSJ это получилось.

          #989577
          • Нет аватара gritsevsky
            22.12.1716:28:34

            Законцовки — вещь неоднозначная. Плюс — в уменьшении завихрений на концах крыльев, что важно для коротких крыльев (с удлинением < 10). Минус — в увеличении лобового сопротивления и массы крыла.

            Законцовки вещь действительно неоднозначная. Но работают они не так как это обычно понимается. Уменьшить завихрения на концах крыла можно только с помощью увеличения его эффективное удлинения. Тут голая физика и никакими хитростями она не побеждается, концевые вихри следствие наличия подъемной силы и конечности размаха крыла. Увеличить эффективное удлинение можно или с помощью винглетов или с помощью банального увеличения размаха. Разница в основном в степени увеличения изгибающего момента, у винглетов оно несколько меньше. Так что стоит ли городить огород каждый решает сам в каждом конкретном случае.

            #989729
    • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
      22.12.1703:39:03

      Много раз уже писалось и говорилось. У МС-21 самое большое относительное удлинение крыла в своем классе. В связи с этим винглеты там нафиг не нужны, они будут только вредны

      #989512
  • Нет аватара Cinik
    21.12.1718:25:39

    +100 к крутости

    #989351
  • obormot obormot
    21.12.1718:48:19

    Эти законцовки очень сильно отличаются внешне от тех, что мы видим на Эйрбасах или Боингах.

    Отредактировано: obormot~18:48 21.12.17
    #989364
    • Арсений Набиулин Арсений Набиулин
      21.12.1719:09:48

      От арбузовских шарклетов — заметно отличаются, но по сравнению с последними Бобиками, такими как 787, 747-8 и 777х — практически один в один. Ничего плохого в этом нет, поскольку именно такие законцовки и вихри гасят, и изгибающий момент не создают. Правда, они увеличивают габариты, но для маленького Суперджета такая проблема в принципе не стоит.

      #989374
      • gradimir grujic gradimir grujic
        21.12.1719:31:14

        Самле главное: увеличивают удел использования крыла, повышают плавучесть и конечно удлиняют крыло.

        #989383
      • Нет аватара Русич
        21.12.1720:04:17

        Ничего плохого в этом нет

        Кроме возможности посудиться    

        #989397
  • Mark Li
    21.12.1719:14:49

    Как там с самоокупаемостью? Понятно что в технологическом плане самолет самоокупился, а как с финансовой частью?

    #989377
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Vladislav Boldov Vladislav Boldov
      21.12.1721:27:48

      Откуда такая сказочная информация? В реальном времени открыл Хитроу в Flightradar24 и в реальном времени увидел, что там садится самолёт без законцовок Stavanger (SVG)

      SK4627 (B738) и не он один. Так, что вы ЮРИЧ соврамши.

      #989427
    • Нет аватара Русич
      21.12.1722:16:16

      В Хитроу глиссада 5,8 градуса, по сравнению с 3 градусами в обычных аэропортах.

      SSJ на такую глиссаду кажется не сертифицирован, с винглетами вроде бы должна получиться сертификация. По длине ВПП должен пройти тоже без ремоторизации.

      Отредактировано: Русич~00:25 22.12.17
      #989454
  • я свой я свой
    21.12.1721:09:54

    у самолётика на хвосте эмблема ТЕЛЕГРАМ? они ещё не судятся? реально смешные, лучше подрачите, нет как что сразу минус.

    Отредактировано: я свой~18:54 22.12.17
    #989415
  • Нет аватара casta1913
    21.12.1721:52:13

    Ну вот потихонечку началась модернизация,глядишь года через три или четыре и наши движки подоспеют…

    #989442
    • Нет аватара Русич
      21.12.1722:25:16

      Вряд ли, где-то попадалось, что отказались в ближайшей перспективе пилить ПД-10. Сейчас важнее ПД-35 сделать, все силы на него бросят. Еще и французы бузить начали. Да и по экономике не так очевидно, что нынешний двигатель менять нужно на полностью отечественный, все равно же не полностью готовые везут, а на Сатурне сами собираем…

      #989457
      • Нет аватара casta1913
        21.12.1722:45:05

        Ну без своего движка тоже плохо,а вдруг союзник сша Франция введёт санкции и будем у разбитого корыта,как с украиной получилось!?Значит надо или полностью выкупать и локализовывать Французский,либо делать свой на базе ПД-14(я склоняюсь ко второму,потому что будет унификация и с ПД-14,16 и ПД-35,50).Не забывайте про Суперджет на 100 и новый на 130 мест и БЕ-200 и в перспективе и экранопланы,а ещё их можно оморячить для маленьких военных и гражданских судов,это всё потом принесёт прибыль сотни млрд долларов!?Иметь свою всю гражданскую и военную линейку движков(от ПД-7 до ПД-50) обязана независимая Великая держава…

        Отредактировано: casta1913~22:50 21.12.17
        #989464
        • Нет аватара Русич
          21.12.1723:08:16

          Там даже сложнее, французская «горячая» часть двигателя, они в ней используют какие-то детали выпускаемые в США, а до тех пор пока в конструкции есть хоть один болт США, их госдеп может запретить поставку всей горячей части и французы с ними спорить не будут, потому что хорошо помнят, как штаты их BNP Paribas нагнули на 9 ярдов. И где-то мелькало, что был даже уже щекотливый момент, когда начались задержки с поставкой комплектующих из США, т.к. тамошний производитель побоялся попасть в немилость и согласовывал продолжение поставок с госдепом, а на это время отгрузку прекратил.

          выкупать и локализовывать

          Опель уже выкупили и локализовали…ничего они не продадут с высокой степенью вероятности.

          либо делать свой на базе ПД-14

          Рук/голов/стендов/оборудования/денег не хватает чтобы одновременно несколько проектов тащить. ПД-14, к слову,еще не готовый продукт, его еще от детских болезней несколько лет лечить нужно будет…

          Иметь свою всю гражданскую и военную линейку движков(от ПД-7 до ПД-50) обязана независимая Великая держава…

          Как говорил хаджа Насредин «Сколько раз „Халва“ ни скажи, во рту слаще не станет»… в Перми ребята и так наверное без выходных впахивают, а дополнительные специалисты из ниоткуда не возьмутся…

          Отредактировано: Русич~23:23 21.12.17
          #989473
          • Нет аватара casta1913
            21.12.1723:30:21

            Согласен с Вами!Но делать надо,а то если сильно отстанем ,потом будет не догнать и превратимся в Кукурузную республику с поклоном к барину сша!?А на счёт специалистов их выпускают тысячами каждый год,но они почему-то оказываются в Силиконовой долине в сша?!

            #989477
            • Нет аватара Русич
              22.12.1700:22:53

              Для свободной страны это нормально. Для кого Родина не пустой звук, те не уедут. Либо уедут и вернутся набравшись опыта.     Как было в одном двустишье: «Когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть»    

              Отредактировано: Русич~08:55 22.12.17
              #989488
              • Нет аватара casta1913
                22.12.1702:10:09

                Вернутся хорошо,нет тогда Россия и без них движки сделает?!

                #989505
  • box320 box320
    21.12.1722:56:02

    Интересно, почему раньше не делали с законцовками? 3% экономии топлива — это реально значимо для экономики проекта. Что мешало, интересно?

    #989468
  • Е.Юрий Е.Юрий
    22.12.1701:29:25

    Это даже не совсем винглеты — это крыло с чуть больше загнутой законцовкой — обычный винглет не влияет на подъемную силу крыла — его задача компенсация индуктивного завихрения, а этот, исходя из угла загиба — вполне   . В данном случае конструкторы решили компенсировать потерю эффективности связанную с весом и др. недостатками обычного концевика, заставив его «отрабатывать» свои недостатки    Золотая середина.   

    Самолету в Добрый путь!

    #989500
    • Нет аватара Русич
      22.12.1707:46:38

      обычный винглет не влияет на подъемную силу крыла

      Насколько я понимаю, влияет… да, его задача даже не компенсировать (как-то технически не совсем подходит «компенсировать»),а скорее снизить, это в моем понимании немного разные по смыслу определения, индуктивные завихрения и «перетекание» давления. Это «перетекание» и выравнивание давления на концах крыла в отдельных случаях делают «не работающим» до 5% поверхности крыла. Т. е. убирая, хотя бы частично, этот переток увеличиваем рабочую площадь крыла, тем самым увеличиваем подъемную силу. Поправьте, если заблуждаюсь, буду признателен.

      Отредактировано: Русич~08:47 22.12.17
      #989543
      • Е.Юрий Е.Юрий
        22.12.1709:46:47

        Ваше суждение правильно относительно влияния винглета с меньшим углом к крылу и его влияние своим присутствием — на, именно, качество подъемной силы крыла. При этом сама поверхность винглета не влияет на подъемную силу всего крыла так как не пересекается с набегающим потоком(практически). А поверхность этого винглета и пересекается с набегающим потоком и запирает перетекание воздуха — 2 в 1    Я это имел в виду.

        #989584
        • Нет аватара Русич
          22.12.1709:58:06

          Спасибо    , не люблю держать в голове неверные знания, чревато последствиями    , решил провериться    

          Отредактировано: Русич~09:59 22.12.17
          #989588
        • Нет аватара gritsevsky
          22.12.1716:35:06

          При этом сама поверхность винглета не влияет на подъемную силу всего крыла

          Еще как влияет. Подъемная сила на конце крыла без винглета равна нулю. Из-за этого самого перетекания. При наличии винглета меняется распределение подъемной силы по размаху и она на конце уже не равна нулю. Ради этого и городится огород.

          #989734
          • Е.Юрий Е.Юрий
            22.12.1718:12:02

            Я уже отвечал человеку выше — винглет с малым углом(ближе к 90) влияет на качество подъемной силы крыла, а площадь его поверхности не соприкасается с набегающим потоком, а лишь запирает. А в данном случае и запирает и соприкасается — угол большой к крылу.

            Отредактировано: Е.Юрий~18:12 22.12.17
            #989787
  • Aleksey Zagorodnev Aleksey Zagorodnev
    22.12.1706:35:02

    Какой же он красивый с законцовками!

    #989528
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    22.12.1715:44:46

    Фантастически красивый самолет, особенно под таким углом. Замечательные характеристики. Кто бы что ни говорил, но проект SSJ100 удался на славу. Еще больший успех, несомненно, ожидает и МС-21.

    #989710
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,