Успешно выполнен первый испытательный полет SSJ100 с законцовками крыла

21 декабря в городе Жуковский состоялся первый испытательный полет самолета Sukhoi Superjet 100 с установленными законцовками крыла. Полет SSJ100 заводской номер 95032 с установленными горизонтальными законцовками крыла занял 2 часа 42 минуты. В соответствии с полетным заданием, летный экипаж АО «ГСС» выполнил оценку характеристик устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла. Так же в полете были выполнены режимы по определению расходов топлива на различных этапах. Полет проходил в диапазоне высот до 11 000 метров.

Конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на Sukhoi Superjet 100, стала результатом комплекса расчетных исследований, инженерных и экспериментальных работ, проведенных разработчиком самолета — компанией Гражданские самолеты Сухого при участии Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Геометрия законцовок была определена с применением инновационных методов трехмерной оптимизации на базе численных расчетов аэродинамики (CFD), которые являются уникальной разработкой ЦАГИ, активно используемой в авиационной отрасли России, в частности в программе Sukhoi Superjet 100.

По результатам расчетно-экспериментальных работ было выявлено, что установка саблевидных законцовок позволяет одновременно улучшить взлетно-посадочные характеристики и снизить расход топлива не менее чем на 3%. Ожидаемое улучшение взлетно-посадочных характеристик оценят авиакомпании, эксплуатирующие SSJ100 на региональной сети аэродромов, а так же в условиях жаркого климата и высокогорья.





© www.scac.ru

«Компания Гражданские самолеты Сухого последовательно реализует программу совершенствования самолета Sukhoi Superjet 100 с целью расширения рынков его сбыта, числа заказчиков, роста удовлетворенности эксплуатантов и поддержания высокого уровня его конкурентоспособности. Внедрение законцовок крыла, являющееся частью данной программы совершенствования самолета, в том числе, обеспечит экономию авиакомпаниям до 5 млн. рублей в год на один SSJ100», — подчеркнул президент компании Гражданские самолеты Сухого Александр Рубцов.

Результатом проведения масштабного комплекса наземных и лётных испытаний станет сертификация самолета SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла, которые будут предлагаться заказчикам и эксплуатантам как опциональное предложение. Законцовки могут устанавливаться не только при производстве новых Sukhoi Superjet 100, но и на ранее поставленные самолеты.

Производителем комплектов является Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО). Материалы, используемые для производства новых элементов, сертифицированы как в России, так и за рубежом.