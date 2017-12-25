ЦАГИ испытал Ил-276 на взлетно-посадочных режимах с отклоненной механизацией крыла

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») завершили очередной этап испытаний модели среднего военно-транспортного самолета Ил-276. Работы проводились в дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ в рамках контракта с ПАО «Ил».

Целью исследований являлось определение аэродинамических характеристик модели летательного аппарата с механизированным крылом на режимах взлета и посадки.

Важным моментом работ стало исследование влияния близости земной поверхности — в экспериментах ее имитировал экран — на взлетно-посадочные характеристики самолета. Приближение к земле летательного аппарата с выпущенной механизацией крыла может приводить к снижению несущих свойств при больших углах атаки и изменению продольной устойчивости. Проведенные работы продемонстрировали незначительное влияние близости земли на аэродинамические характеристики модели самолета.

По результатам двух этапов испытаний модели — в дозвуковой и трансзвуковой аэродинамических трубах — ученые ЦАГИ получили большой объем информации по аэродинамическим характеристикам самолета на режимах взлета и посадки. Детальный анализ данных позволит наметить пути совершенствования компоновки воздушного судна.