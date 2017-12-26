В ОЭЗ Узловая состоялось открытие завода Энгельсспецтрубмаш

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На территории ОЭЗ открывается одно из первых производств ООО «Энгельсспецтрубмаш», которое реализует инвестиционный проект по строительству уникального в РФ производства гибких насосно-компрессорных труб. Это импортозамещение в чистом виде. Выход на серийный объем производства задуман не позже I квартала 2018 года.

Символический запуск завода произвели Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель Министра финансового развития РФ Азер Талыбов, генеральный руководитель ООО «ESTM» Дмитрий Колосов. Нынешнее открытие — только начало.

ОЭЗ «Узловая » была создана весной прошедшего года. Налог на прибыль на протяжении первых пяти лет составит приблизительно 3%, в следующие 5 лет — 7%, до 2065 — 15,5%.

При размещении производства резидентам ОЭЗ предлагают широкий список налоговых льгот: пониженные ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу. Действует процедура свободной таможенной зоны. И уже восемь компаний заключили соглашения о реализации проектов на ее территории.

«Мы осознаем, насколько нам актуальна стабильность в экономике, налоговые поступления, новые рабочие места», — обозначил А. Дюмин.

Алексей Дюмин напомнил, что ОЭЗ «Узловая » создана в 2014-м году.

«Это даст людям возможность работать и получать нормальную заработную плату рядом со своим домом», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Обеспечение индустриального парка железной дорогой даст возможность привлекать сюда новых резидентов. Планируется сделать до 2500 рабочих мест, а общий объем вложений денег в проект составляет 500 млн долларов.

«Буквально годом ранее мы подписали соглашение о сотрудничестве, и вот сегодня раскрываем высокотехнологичное производство.»

«В парке создана вся нужная инфраструктура: есть газ, электричество, вода, — подчеркнул руководитель региона. Уверен, что индустриальный парк „Узловая “ будет не только лишь одной из самых огромных площадок центральной Российской Федерации, однако и самой эффективной».

http://russiaindustrialpark.ru/news/v-oez-uzlovaya-sostoyalos-otkrytie-zavoda-engelsspectrubmash