Импортозамещение в станкостроении
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Завод деревообрабатывающего оборудования Алтайлестехмаш взял курс на политику импортозамещения и уже третий год подряд выпускает деревообрабатывающее оборудование аналогичное тому, которое делают в США, Турции, КНР, Германии
Аналог ленточнопильной пилорамы производства США(Woodmizer)
Стоимость данного вида станков в 2 — 2,5 раза ниже чем у импортного.
Аналог бревнопильного станка из Германии(Walter)
Бревнопильный станок с цепной подачей, его стоимость в 2 раза ниже, чем у импортного.
Аналог Турецкого многопильного станка(RULMAK)
Двухвальный многопильный станок второго ряда, его стоимость в 2 раза ниже импортного.
Аналог бревнопильного станка производства КНР(FJDELI)
Двухвальный бревнопильный станок с подвесными валами, охлаждением вала и пил, его стоимость 0,9 от импорного.
Продукция производимая заводом Алтайлестехмаш, развивает Российское машиностроение, позволяет конечному потребителю экономить значительные денежные средства, повышает конкурентноспособность страны.
Рабочий процесс на предприятии:
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/vAhO9N5G
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- Юрий Архипов
- 27.12.201709:13
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