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Производство

Импортозамещение в станкостроении

Опрос: Есть ли будущее у Российского машиностроения

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Да, в будущем мы догоним и перегоним развитые страны.
Нет, нам не удастся наверстать отставание.

Завод деревообрабатывающего оборудования Алтайлестехмаш взял курс на политику импортозамещения и уже третий год подряд выпускает деревообрабатывающее оборудование аналогичное тому, которое делают в США, Турции, КНР, Германии

Аналог ленточнопильной пилорамы производства США(Woodmizer)

  •  © Фото из открытых источников

Стоимость данного вида станков в 2 — 2,5 раза ниже чем у импортного.

Аналог бревнопильного станка из Германии(Walter)

  •  © Фото из открытых источников

Бревнопильный станок с цепной подачей, его стоимость в 2 раза ниже, чем у импортного.

Аналог Турецкого многопильного станка(RULMAK)

  •  © Фото из открытых источников

Двухвальный многопильный станок второго ряда, его стоимость в 2 раза ниже импортного.

Аналог бревнопильного станка производства КНР(FJDELI)

  •  © Фото из открытых источников

Двухвальный бревнопильный станок с подвесными валами, охлаждением вала и пил, его стоимость 0,9 от импорного.

Продукция производимая заводом Алтайлестехмаш, развивает Российское машиностроение, позволяет конечному потребителю экономить значительные денежные средства, повышает конкурентноспособность страны.

Рабочий процесс на предприятии:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/vAhO9N5G


деревообрабатывающее оборудование, деревообработка, импортозамещение, станкостроение, Алтайский край
  • Нет аватара арбалет
    27.12.1712:15:37

    Правильно. Зачем время терять. Взял образец и сделал такой же. Надо быстро сделать станок, который можно у нас продать.

    #991399
    • Комментарий удален
  • S G S G
    27.12.1714:46:55

    А что у нас раньше станков ленточных не делали? Да в каждой подворотне по ленте в лесном краю.

    И все они пилят нормально, проблема только одна — рукожопый заточник ленты, от чего вместо пиломатериала на выходе - пироги.

    #991463
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