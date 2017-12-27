Импортозамещение в станкостроении

Нет, нам не удастся наверстать отставание.

Да, в будущем мы догоним и перегоним развитые страны.

Завод деревообрабатывающего оборудования Алтайлестехмаш взял курс на политику импортозамещения и уже третий год подряд выпускает деревообрабатывающее оборудование аналогичное тому, которое делают в США, Турции, КНР, Германии

Аналог ленточнопильной пилорамы производства США(Woodmizer)





© Фото из открытых источников

Стоимость данного вида станков в 2 — 2,5 раза ниже чем у импортного.

Аналог бревнопильного станка из Германии(Walter)





© Фото из открытых источников

Бревнопильный станок с цепной подачей, его стоимость в 2 раза ниже, чем у импортного.

Аналог Турецкого многопильного станка(RULMAK)





© Фото из открытых источников

Двухвальный многопильный станок второго ряда, его стоимость в 2 раза ниже импортного.

Аналог бревнопильного станка производства КНР(FJDELI)





© Фото из открытых источников

Двухвальный бревнопильный станок с подвесными валами, охлаждением вала и пил, его стоимость 0,9 от импорного.

Продукция производимая заводом Алтайлестехмаш, развивает Российское машиностроение, позволяет конечному потребителю экономить значительные денежные средства, повышает конкурентноспособность страны.

Рабочий процесс на предприятии:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/vAhO9N5G