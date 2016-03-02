На «Адмирале Макарове» подняли Андреевский флаг
27 декабря в Калининграде на ПСЗ «Янтарь» прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага на фрегате «Адмирал Макаров» — третьем корабле проекта 11356, предназначенном для Черноморского флота. В ней приняли участие командующий Балтийским флотом, начальник управления кораблестроения ВМФ РФ, представители ОСК и ПСЗ «Янтарь». Ритуал первого подъема Андреевского флага произвел командир сторожевого корабля капитан 2 ранга Григорий Бреев.
Приказом главнокомандующего ВМФ, «Адмирал Макаров» включен в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с базированием в Севастополе. Ожидается, что фрегат отправится к месту постоянного базирования в первом квартале 2018 года, присоединившись к «Адмиралу Григоровичу» и «Адмиралу Эссену».
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fpywCgrRZ0I
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/18aa2e_jlAY
Серия:
«Адмирал Григорович» (зав. № 01357) — заложен
«Адмирал Эссен» (зав. № 01358) — заложен
«Адмирал Макаров» (зав. № 01359) — заложен
«Адмирал Бутаков» (зав. № 01360) — заложен
«Адмирал Истомин» (зав. № 01361) — заложен
27.12.1717:26:34
27.12.1717:40:56
27.12.1718:02:59
27.12.1718:28:30
27.12.1719:32:04