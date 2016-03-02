На «Адмирале Макарове» подняли Андреевский флаг

27 декабря в Калининграде на ПСЗ «Янтарь» прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага на фрегате «Адмирал Макаров» — третьем корабле проекта 11356, предназначенном для Черноморского флота. В ней приняли участие командующий Балтийским флотом, начальник управления кораблестроения ВМФ РФ, представители ОСК и ПСЗ «Янтарь». Ритуал первого подъема Андреевского флага произвел командир сторожевого корабля капитан 2 ранга Григорий Бреев.

Приказом главнокомандующего ВМФ, «Адмирал Макаров» включен в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с базированием в Севастополе. Ожидается, что фрегат отправится к месту постоянного базирования в первом квартале 2018 года, присоединившись к «Адмиралу Григоровичу» и «Адмиралу Эссену».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fpywCgrRZ0I

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/18aa2e_jlAY

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«Адмирал Григорович» (зав. № 01357) — заложен 18.12.10 — спущен 14.03.14 — передан 10.03.16

«Адмирал Эссен» (зав. № 01358) — заложен 08.07.11 — спущен 07.11.14 — передан 31.05.16

«Адмирал Макаров» (зав. № 01359) — заложен 29.02.12 — спущен 02.09.15 — передан 25.12.2017

«Адмирал Бутаков» (зав. № 01360) — заложен 12.07.13 — спущен 02.03.16