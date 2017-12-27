Производство молока на фермах «ЭкоНива» достигло 1000 тонн в сутки
Группа «Эконива» Штефана Дюрра первой из российских производителей преодолела показатель в 1 тыс. т сырого молока в сутки (1077 тонн к 27 декабря). Более 500 т молока в сутки производится в Воронежской области, еще 250 т — в Калужской, остальное приходится на хозяйства в Курской, Новосибирской и Тюменской областях. Сейчас у «Эконивы» работает 15 молочных комплексов с общим поголовьем более 40 тыс. коров. Еще четыре комплекса строятся, столько же планируется начать возводить в 2018 году. За счет их ввода в эксплуатацию компания может к концу 2019 года достичь показателя в 2 тыс. т молока в сутки, констатировал господин Дюрр.
«Была хорошая господдержка молочного животноводства в виде капексов и льготных кредитов. Цены на молоко дали возможность чуть стабилизировать отрасль. Но если они упадут, то это серьезно осложнит положение дел», — подчеркнул г-н Дюрр.
«Я думаю, в 2018 году продолжится консолидация отрасли. Мы будем дальше работать над эффективностью, развивать переработку. Если сохранится господдержка, то будем строить новые фермы»
http://www.dairynews.ru/news/shtefan-dyurr-sutochnyy-nadoy-na-fermakh-ekonivy-p.html?sphrase_id=773143
- Danila Romanov
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