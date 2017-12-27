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Агропром и пищевая промышленность

Производство молока на фермах «ЭкоНива» достигло 1000 тонн в сутки

  •  © www.kommersant.ru

Группа «Эконива» Штефана Дюрра первой из российских производителей преодолела показатель в 1 тыс. т сырого молока в сутки (1077 тонн к 27 декабря). Более 500 т молока в сутки производится в Воронежской области, еще 250 т — в Калужской, остальное приходится на хозяйства в Курской, Новосибирской и Тюменской областях. Сейчас у «Эконивы» работает 15 молочных комплексов с общим поголовьем более 40 тыс. коров. Еще четыре комплекса строятся, столько же планируется начать возводить в 2018 году. За счет их ввода в эксплуатацию компания может к концу 2019 года достичь показателя в 2 тыс. т молока в сутки, констатировал господин Дюрр.

«Была хорошая господдержка молочного животноводства в виде капексов и льготных кредитов. Цены на молоко дали возможность чуть стабилизировать отрасль. Но если они упадут, то это серьезно осложнит положение дел», — подчеркнул г-н Дюрр.

«Я думаю, в 2018 году продолжится консолидация отрасли. Мы будем дальше работать над эффективностью, развивать переработку. Если сохранится господдержка, то будем строить новые фермы»

http://www.dairynews.ru/news/shtefan-dyurr-sutochnyy-nadoy-na-fermakh-ekonivy-p.html?sphrase_id=773143

https://www.kommersant.ru/doc/3511685

сельское хозяйство, производство молока
  • Мария Демина
    27.12.1719:57:13

    Хорошее дело. Будет больше молока — будет больше и сливочного масла с сырами. В советское время мы все время сверяли экономические показатели с 1913 годом, когда Россия была лидером по экспорту зерна и сливочного масла. Впервые за 100 лет мы таки вернули себе звание лидера по экспорту зерна. А вот с такими молочными фермами можно уже дерзновенно мечтать и про возврат позиций по экспорту масла.

    #991643
    • чебурашка1974 чебурашка1974
      27.12.1723:26:45

      В советское время мы все время сверяли экономические показатели с 1913 годом, когда Россия была лидером по экспорту зерна и сливочного масла.

               

      Недоедим, но вывезем?

      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: чебурашка1974~23:38 27.12.17
      #991707
      • Natiksoldatik Natiksoldatik
        28.12.1700:27:23

        Советская статистика, она такая…    Пиши ещё, мы не жили в СССР и во всё это цифровое изобилие верим.   

        #991744
  • Нет аватара Трой
    27.12.1722:55:10

    Спасибо за прекрасную новость. Очень здорово читать про такие успехи нашей страны.

    #991692
    • чебурашка1974 чебурашка1974
      27.12.1723:20:38

      Очень здорово читать про такие успехи нашей страны.

      Успехи будут, когда достигнем производства молока советского уровня.

      #991703
      • Natiksoldatik Natiksoldatik
        27.12.1723:45:25

        производства молока советского уровня

        И производство хлопка советского уровня! Шараф Рашидов обещал Брежневу: «Мы дадим стране скоро 5 миллионов тонн». А Леонид Ильич выдвинул встречное предложение — «а может 6 миллионов?» Все помним «Хлопковое дело» в СССР.

        И производство мяса советского уровня! Все помним «Рязанское мясное чудо». Советская статистика, она такая…

        #991718
        • чебурашка1974 чебурашка1974
          27.12.1723:50:03

          Вот насчёт хлопка — не надо. Приезжай в Серпухов — посмотришь, во что превратился крупнейший текстильный комбинат.

          Да, и можно вопрос: а чем таки советская статистика отличалась от нынешней россияновской?

          #991724
          • Natiksoldatik Natiksoldatik
            27.12.1723:54:38

            Примеры я привела. «Хлопковое дело» и «Рязанское мясное чудо».

            #991729
            • чебурашка1974 чебурашка1974
              28.12.1701:20:26

              16-го декабря в Серпухове рабочие Серпуховского Лифтостроительного Завода и активисты Революционной Рабочей партии провели митинг протеста трудящихся против возмутительных годичных невыплат зарплат на предприятии и потворства областных и московских властей ворью из СУ-155 в лице Виталия Шарипова (бывшего гендиректора) и Михаила Балакина (депутата Мосгордумы и владельца СУ-155).

              Буквально накануне митинга пришли добрые известия — рабочим начали выплачивать долги по зарплате. Это еще не конец — собравшиеся единодушно выразили намерение продолжать действовать пока их требования не будут полностью выполнены. Однако, даже этот успех является наглядным практическим доказательством того, как рабочие способны отстаивать свои интересы — действуя как объединенная сила в классовой борьбе.

              •  © Фото из открытых источников
              •  © Фото из открытых источников
              •  © Фото из открытых источников

              #991759
            • чебурашка1974 чебурашка1974
              28.12.1701:22:24

              Примеры я привела.

                       

                       

                       

              Причём здесь статистика?

              #991760
  • Нет аватара Bart
    28.12.1701:58:11

    •  © Фото из открытых источников

    #991767
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