Научно-исследовательские работы по СНУП-топливу в рамках проекта «Прорыв» в 2017-м году

Научно-исследовательское и конструкторско-технологическое отделение разработки твэлов для быстрых газовых реакторов Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара завершило работы в рамках проекта «Прорыв» в 2017 году. Получены обширные результаты по послереакторным исследованиям смешанного нитридного уран-плутониеввого (СНУП) топлива, испытанного в БН-600, изучены новые эффекты в поведении топлива, заложена основа для разработки твэлов на повышенные выгорания для оптимизации экономических показателей топливного цикла.

2017 год для АО «ВНИИНМ» ознаменовался, в первую очередь, получением большого объема результатов послереакторных исследований. По словам директора научно-исследовательского и конструкторско-технологического отделения разработки твэлов для быстрых и газовых реакторов Михаила Скупова к концу года послереакторные данные были получены по семи экспериментальным тепловыделяющим сборкам (ТВС) из пятнадцати, испытываемых на первом этапе обоснования твэлов. «Целевые параметры выгорания топлива в твэлах-прототипах пока еще не достигнуты. Однако часть экспериментальных ТВС были поставлены на ускоренные испытания, и максимальная глубина выгорания в одной из сборок достигла 7,5% тяжелых атомов, что превышает проектные показатели первого этапа эксплуатации разрабатываемых активных зон с нитридным топливом. При этом твэлы оставались герметичными во всех испытанных сборках», — отметил Михаил Скупов.

По результатам исследований в БН-600 были обнаружены новые эффекты, которые не могли быть выявлены ни в условиях облучения в исследовательском реакторе, ни при проведении расчетных исследований. Полученные данные помогли ученым откорректировать программу исследований для исключения факторов, препятствующие получению требуемой глубины выгорания.В 2017 году была проведена большая часть испытаний, нацеленных на обоснование первой загрузки РУ БРЕСТ-ОД-300 и БН-1200. В настоящее время проект вступает в следующую фазу — повышение глубины выгорания топлива до 12% тяжелых атомов, что обусловлено требованиями экономической эффективности топливного цикла.

Задача амбициозная, требующая проведения обширной программы исследований. Первые три сборки для ускоренных реакторных испытаний в рамках новых исследований были изготовлены в 2017 году. Одна из ТВС уже поставлена на испытания в реактор.

Параллельно ведутся работы по разработке расчетных кодов для расчетного обоснования работоспособности твэлов и лицензирования топлива в надзорных органах. В 2017 году АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» передал на аттестацию программное средство «ДРАКОН», которое планируется использовать для лицензирования и обоснования нитридных твэлов уже в ближайшее время. В ИБРАЭ РАН заканчиваются работы по подготовке расчетного кода нового поколения, использующего механистические модели для прогнозирования поведения твэлов за рамками полученных экспериментальных данных. Также было модифицировано программное средство «КОРАТ», разработанное ранее и используемое АО «ВНИИНМ» для обоснования работоспособности экспериментальных твэлов.

«Весь объем проводимых исследований в проекте нацелен на получение данных в расчет и верификацию расчетных кодов. В дальнейшем, именно эти аттестованные программные средства позволят разработать твэлы штатных активных зон реакторной установки», — подчеркнул Михаил Скупов.