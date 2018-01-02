АЛРОСА получила первые алмазы с Верхне-Мунского месторождения

Удачнинский ГОК АЛРОСА в декабре завершил вывоз 75 тысяч тонн алмазоносной руды с Верхней Муны для опытной обработки на обогатительной фабрике № 12 и получил первые алмазы Верхне-Мунского месторождения. Отработка технологии обогащения нужна для подготовки к промышленному запуску месторождения, намеченному на 2018 год.

Вывоз пробных партий руды с Верхней Муны начался в октябре и завершился в субботу, 23 декабря. Руда поступила на обогатительную фабрику для опробования технологии обогащения и подтверждения содержания алмазов. Пробное обогащение прошло в штатном режиме. Первые алмазы цех окончательной доводки комбината получил 25 декабря.

В ходе пробного обогащения специалисты АЛРОСА и проектных институтов провели отбор проб руды, определили степень нагрузок на различные участки цепочки обогащения, режимы работы оборудования. Параллельно была проверена степень повреждаемости алмазов при обработке данного типа руды. Для этого был проведен технологический эксперимент с использованием специально окрашенных алмазов в схеме работы мельниц и извлечением этих алмазов в цехе окончательной доводки. Помеченные кристаллы позднее будут направлены в институт «Иргиредмет», где специалисты-минерологи определят их целостность, типы повреждений, и на основании этих данных подготовят отчет с рекомендациями по повышению сохранности алмазного сырья.

«Уже сейчас можно сказать, что дополнительных затрат реагентов или воды при обработке новой руды не требуется. В целом, кристаллы с Муны отличаются от алмазов с «Зарницы» или «Удачной» по форме и цветности. Так, если удачнинские имеют более острые края, то мунские алмазы более округлые, встречаются лимонного или коричневого цвета. Когда алмазное сырье поступит в Центр сортировки алмазов, мы получим более подробный отчет. В марте мы получим также отчет и рекомендации по работе с рудой Верхне-Мунского рудного поля, подготовленные для нас институтом «Якутнипроалмаз», — отметил директор Удачнинского ГОК Александр Махрачев.

Следующая партия руды с Верхне-Мунского месторождения поступит на обогатительную фабрику № 12 в IV квартале 2018 года в рамках уже промышленного освоения месторождения − это будут 250 тысяч тонн руды и 50 тысяч тонн алмазоносных песков.

Справка: Разработка Верхне-Мунского месторождения — крупнейший инвестиционный проект АЛРОСА. Месторождение находится в 170 километрах от Удачнинского ГОКа. На данный момент разведаны 4 кимберлитовые трубки: «Заполярная», «Деймос», «Новинка», «Комсомольская-Магнитная». Их совокупные запасы составляют 64,8 млн тонн руды со средним содержанием около 0,6 карата на тонну — в общей сложности 38,4 млн карат. Разработку месторождения планируется осуществлять до 2041 года. Запуск предприятия запланировано на 2018 год. После выхода на проектную мощность в 2019 году предприятие будет добывать 3 млн тонн руды в год. Проект предусматривает создание в Республике Саха (Якутия) более 700 новых рабочих мест.