Судостроительный завод «Янтарь» в сумерках

Фотографии из блога kaliningradblog.livejournal.com от 03.01.18

Что видно на фото — «Адмирал Истомин» встал боком к «Адмиралу Бутакову», «Адмирала Корнилова» развернули кормой к выходу из Преголи. Виден широкий нос БДК «Пётр Моргунов». На боку ОИС появилась надпись белой краской «Евгений Горигледжан». В ПД-8 поставили какое-то судно. Далее обо всем подробнее.





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2. В ПД-8 загнали какой-то другой корабль. Непонятно, это «Неустрашимый» или «Беспокойный»?





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3. Корпус СКР «Адмирал Корнилов» (видимо, в таком виде ему ещё долго стоять)





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4. +2 11356: «Адмирал Истомин» и за ним «Адмирал Бутаков»





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5. БДК и ОИС





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6. Носовая часть какого-то судна просматривается. Интрига! (комментарий от Katamaran — по мне, так похоже на одного из «рыбаков»)





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7. Коробки «Тумана» и «Бородино» всё там же