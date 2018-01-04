Судостроительный завод «Янтарь» в сумерках
Фотографии из блога kaliningradblog.livejournal.com от 03.01.18
Что видно на фото — «Адмирал Истомин» встал боком к «Адмиралу Бутакову», «Адмирала Корнилова» развернули кормой к выходу из Преголи. Виден широкий нос БДК «Пётр Моргунов». На боку ОИС появилась надпись белой краской «Евгений Горигледжан». В ПД-8 поставили какое-то судно. Далее обо всем подробнее.
2. В ПД-8 загнали какой-то другой корабль. Непонятно, это «Неустрашимый» или «Беспокойный»?
3. Корпус СКР «Адмирал Корнилов» (видимо, в таком виде ему ещё долго стоять)
4. +2 11356: «Адмирал Истомин» и за ним «Адмирал Бутаков»
5. БДК и ОИС
6. Носовая часть какого-то судна просматривается. Интрига! (комментарий от Katamaran — по мне, так похоже на одного из «рыбаков»)
7. Коробки «Тумана» и «Бородино» всё там же
04.01.1813:12:30