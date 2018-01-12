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Армия и Флот

«Сухой» передал ВКС России первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

  •  © www.sukhoi.org

12 января компания «Сухой» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию», ОАК) передала Министерству обороны РФ первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации.

Этот пост будет обновляться по мере появления информации о б/н и фото!

http://www.sukhoi.org/news/company/?id=5954

Су-34, Сухой, НАЗ им. Чкалова, ОАК, ГОЗ2018
  • Seriomilander Seriomilander
    12.01.1816:05:49

    Ощущение, что это 15 и 16 по гособоронзаказу 2017 года, то есть самолеты уже учтённые в 2017 году, например Севером в его «Итогах»: sdelanounas.ru/blogs/102453/

    НАЗ в 2017 году изготовил суммарно 16 самолетов Су-34.

    Передачи ВКС в счет гособоронзаказа 2017 года:

    — четыре в партии 22 мая 2017 года (самолеты с красными бортовыми номерами «24», «25», «27» и «29»),

    — четыре в партии 16 октября 2017 года (самолеты с красными бортовыми номерами «30», «31», «32» и «33»)

    — два в партии 20 ноября 2017 года (предположительно, самолеты с красными бортовыми номерами «35» и «36»)

    — два в партии 24 ноября 2017 года (предположительно, самолеты с красными бортовыми номерами «01» и «02»)

    — два в партии 22 декабря 2017 года (предположительно, самолеты с красными бортовыми номерами «03» и «04»)

    - два в партии в конце декабря или начале января ??? (предположительно, самолеты с красными бортовыми номерами «05» и «06»)

    Шесть самолетов Су-34, которые должны поступить первыми для перевооружения 2-го бомбардировочного полка до конца февраля 2018 года, уже построены на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (НАЗ) ПАО «Компания «Сухой» по программе 2017 года. Эти самолеты, имеют красные бортовые номера с «01» по «06».

    Отредактировано: Seriomilander~16:08 12.01.18
    #996038
    • Akimich Akimich
      12.01.1817:15:13

      Именно так. Приняты были до НГ, улетели сегодня, как принято, круг над заводом и в путь. Шумели знатно.

      #996078
    • Нет аватара Juni
      12.01.1818:01:56

      Кто-нибудь поправьте вики или дайте корректные данные и я сам внесу правки.

      Россия ВКС России 103 серийных, 7 опытных и предсерийных, а также 2 единицы для статических испытаний, по состоянию на ноябрь 2017 года:

      * 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО (аэродром Балтимор, Воронежская область) — 24 единиц (2 эскадрильи);

      * 277-й бомбардировочный авиационный полк 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО (аэродром Хурба, Хабаровский край) — 24 единицы (2 эскадрильи);

      * 559-й бомбардировочный авиационный полк 1-й смешанная авиационной дивизии 4-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО (аэродром Морозовск, Ростовская область) — 36 единиц (3 эскадрильи);

      * 968-й отдельный смешанный авиационный полк Липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний имени В. П. Чкалова (аэродром Липецк-2, Липецкая область) — 12 единиц (1 эскадрилья);

      * 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа — 6 единиц (0,5 эскадрильи);

      * Государственный лётно-испытательный центр имени В. П. Чкалова (Ахтубинск, Астраханская область) — 2 единицы для статических испытаний.

      Отредактировано: Juni~18:03 12.01.18
      #996091
      • Seriomilander Seriomilander
        12.01.1820:39:39

        Всего 107 серийных, 7 опытных и предсерийных.

        24 — 47-ой смешанный авиационный полк

        36 — 559-й бомбардировочный авиационный полк

        24 — 277-ой бомбардировочный авиационный полк

        6 — 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк

        Итого 90 самолетов в полках, x304×02 — авария, остальные 16 в учебках (925-ый ГЛИЦ(г.Ахтубинск),4-ый ЦБПиПЛС (г.Липецк)).

        #996148
        • Нет аватара Juni
          12.01.1820:42:28

          Спасибо! Авария это тот случай когда перевернулся? Если да, то вроде его уже давно отправили на завод, неужели до сих пор не поставили на крылОья?

          Отредактировано: Juni~00:36 13.01.18
          #996150
  • Максим Алпеев
    12.01.1816:32:51

    Очевидно, что построены и испытаны самолеты были в прошлом году. Поэтому с большой долей вероятности, это вдогонку к 2017 году.

    #996056
  • Нет аватара Swan
    13.01.1801:20:43

    Может кто-нибудь объяснит, какие статические испытания проводят в Ахтубинске? До сих пор этим занимались в ЦАГИ, в СибНИА или в КБ. ГЛИЦ это военный аналог ЛИИ. И там, и там летают. А стенды за соседним забором, в ЦАГИ.

    И не нужно ГЛИЦ называть учебкой, это НИИ. Да и у Липецка учебная составляющая вторична. Его, как и Торжка, основное предназначение — разработка методов боевого применения авиационной техники и уже потом натаскивание строевых лётчиков на их правильное выполнение. У них и в названии сначала идёт «Центр боевого применения». Поэтому много спецов из Липецка и Торжка и было в Сирии. Проверяли домашние заготовки, корректировали и снова проверяли.

    Отредактировано: Swan~02:07 13.01.18
    #996232
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