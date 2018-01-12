«Сухой» передал ВКС России первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

12 января компания «Сухой» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию», ОАК) передала Министерству обороны РФ первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации.

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