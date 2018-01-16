На предприятии «АРДсистемы» в Московской области освоен выпуск упаковочного оборудования

Завод «АРДсистемы» это российская компания, выпускающая упаковочное оборудование европейского уровня из комплектующих, производимых лидерами российского и мирового машиностроения. На предприятии освоен выпуск различного по производительности упаковочого оборудования.

Флагманом производства является Magnetic FL900 — это L- запайщик для формирования пакета из полурукава термоусадочной пленки вокруг товара для дальнейшей усадки в термотуннеле.





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Отметим преимущества:

Электропривод рамки запайки Magnetic FL900 не требует наличия в цеху сжатого воздуха. Система охлаждения узла запайки аппарата позволяет работать на максимальной производительности с отличным качеством шва на скорости до 1200 упаковок в час. Регулировка транспортера по высоте дает возможность установить предмет так чтобы запаечный шов был посередине предмета, этим улучшается не только внешний вид, но и производит к экономии термоусадочной пленки, так как на станках без регулировки упаковочной зоны по высоте нужно использовать пленку шире на 20-30мм. Соединенные в линию термоупаковщик Magnetic FL-900 и термотуннель Magnetic T-100 не требуют от оператора дополнительных телодвижений для перенастраивания высоты транспортеров, он поднимает или опускает один транспортер на термоусадочном станке с помощью ручки, а транспортер туннеля поднимается или опускается одновременно. Верхнее расположение тэнов в туннеле исключает попадание на них крошек от пакуемых товаров и дальнейшее их возгорание. Настраиваемые программы сенсорного управления термоупаковщика сокращают перенастройку на новый вид упаковываемого товара по размерам и толщинам пленки.

В линейке оборудования «АРДсистемы» для термоусадочной упаковки присутствуют и ручные и автоматические станки. Завод молодой, но на некоторых предприятиях России и СНГ станки работают уже не первый год и зарекомендовали себя, как надежные и удобные в эксплуатации.