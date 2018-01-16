КБПА разработало новый пилотажный комплекс для вертолетов Ми-8

Специалисты саратовского АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» разработали новый пилотажный комплекс для вертолета Ми-8МТВ-5-1. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Максим Шаталов.

«Новый комплекс представляет собой специальный прибор, установка которого позволяет изменить начинку вертолета, сделав машины современными и удобными. Комплекс повышает управляемость и устойчивость вертолета на всех режимах полета, сокращает и упрощает действия летчика при пилотировании, а также позволяет устанавливать на вертолеты новое отечественное и зарубежное радиооборудование», — сказал он.

«Система предназначена как для новых машин, так и действующего парка. Модернизацию можно провести в рамках планового технического обслуживания и капитального ремонта», — добавил Шихалов.

По словам главы предприятия, сейчас уже есть готовые образцы, прошедшие испытания, пилотажные комплексы уже «ушли в серию».