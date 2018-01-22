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Россия стала вторым экспортёром зерна в мире

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Россия впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна, об этом 22 января пишет аналитический центр «СовЭкон» со ссылкой на данные Международного совета по зерну.

«Январский прогноз Международного совета по зерну российского экспорта зерна (не включая зернобобовые и продукты переработки зерна) в 2017/18 повышен на 1,7 млн тонн, до 43,9 млн тонн. Это позволило России выйти на второе место в мире по экспорту зерна, оттеснив на 3-е место Украину, прогноз для которой снижен на 1,5 млн тонн, до 41 млн тонн», — сообщает «СовЭкон».

Лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются США, которые экспортируют в текущем сезоне 80,3 млн тонн, большая часть которого приходится на экспорт кукурузы (47,7 млн тонн).

В то же время Россия уверенно доминирует на мировом рынке пшеницы — 35 млн тонн экспорта.

По итогам прошлого сезона Россия занимала 4-е место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины.

https://m.fontanka.ru/2018/01/22/065/

зерно, экспорт, пшеница,
  • Нет аватара nabludatel71
    22.01.1816:31:58

    Пока речь идёт о прогнозе. А в заголовке — утверждение. Как сложится, посмотрим. Давайте не будем торопить события.

    А в отдельные небольшие периоды мы уже занимали второе место: например, во второй половине 2011 г. и в III квартале 2015 г.

    #999755
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  • Комментарий удален
  • CryNet CryNet
    22.01.1818:31:52

    Лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются США

    Россия — «страна-бензоколонка», а США — «зерноколонка»?

    Отредактировано: CryNet~18:31 22.01.18
    #999787
    • Мария Демина
      22.01.1820:41:01

      Была информация, что в этом годе в США неурожай на зерно и они сами будут закупать его в Канаде, что мол амерам сейчас не до экспорта.

      #999822
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    22.01.1818:37:28

    К сожалению, пока это будущее время.

    Прогноз может и не оправдаться.

    #999789
    • Нет аватара treins
      22.01.1818:43:41

      Россия может вывезти ровно столько, сколько позволяют мощности терминалов.

      Второе будет в любом случае.

      Позволяли бы мощности, то могли бы экспортировать около 55 млн тонн.

      На данный момент второй экспортер зерна.

      Отредактировано: treins~18:45 22.01.18
      #999791
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        22.01.1819:36:54

        Да я и против первого места не возражал бы.   

        Я больше про «формальности». Из статьи это однозначно не видно.

        #999800
        • Мария Демина
          22.01.1820:42:34

          А на мой взгляд самое главное — лишь бы не сгнило, лишь бы всё в дело пошло — на продажу, переработку, в пищу людям и животным.

          #999823
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