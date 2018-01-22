Россия стала вторым экспортёром зерна в мире

Россия впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна, об этом 22 января пишет аналитический центр «СовЭкон» со ссылкой на данные Международного совета по зерну.

«Январский прогноз Международного совета по зерну российского экспорта зерна (не включая зернобобовые и продукты переработки зерна) в 2017/18 повышен на 1,7 млн тонн, до 43,9 млн тонн. Это позволило России выйти на второе место в мире по экспорту зерна, оттеснив на 3-е место Украину, прогноз для которой снижен на 1,5 млн тонн, до 41 млн тонн», — сообщает «СовЭкон ».

Лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются США, которые экспортируют в текущем сезоне 80,3 млн тонн, большая часть которого приходится на экспорт кукурузы (47,7 млн тонн).

В то же время Россия уверенно доминирует на мировом рынке пшеницы — 35 млн тонн экспорта.

По итогам прошлого сезона Россия занимала 4-е место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины.