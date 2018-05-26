Началось строительство зернового терминала в бухте Троицы порта Зарубино, Дальний Восток

В настоящее время экспортную перевалку зерна на Дальнем Востоке осуществляет ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). Это единственный порт на Дальнем Востоке, который переваливает зерно на экспорт. В 2015 году страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) импортировали 23 млн тонн зерна. Основными импортерами стали Индонезия — 8,7 млн тонн (из России 233100 тонн), Япония — 5,7 млн тонн, Южная Корея — 4,3 млн тонн (из России 14439 тонн), Китай — 3,2 млн тонн (из России 400 тонн), Малайзия — 1,6 млн тонн (из России 43775 тонн).

Сибирь и Дальний Восток имеют большой потенциал роста в производстве и сборе зерна, развитие этого сектора сдерживается недостаточно развитой инфраструктурой и каналами сбыта. Согласно оценочным прогнозам, рост производства и сбора зерна в Сибири и на Дальнем Востоке составит до 3 млн тонн к 2020 году и до 5 млн тонн к 2030 году.

Строительство на Дальнем Востоке специализированного зернового терминала для экспорта и перевалки зерна в Азиатско-Тихоокеанского регион предусматривается в порту Зарубино, в настоящее время проводятся подготовительные работы по углублению дна. Новый терминал будет построен на территории, расположенной в северо-восточном направлении от существующих границ порта вдоль береговой полосы бухты Троицы. Для строительства терминала предусматривается создание искусственного земельного участка.

Проект строительства терминала планируется реализовать в несколько этапов. На первом этапе, в 2016-2018 годы выполнение предпроектных и проектно-изыскательских работ, в 2018-2020 годы выполнение строительства объектов первого пускового комплекса мощностью 3 млн тонн зерна в год. В составе терминала будет пять причалов, склад, железнодорожный фронт, автодорожный фронт и конвейеры. Терминал будет предназначен для приема и обработки судов грузоподъемностью до 91,3 тыс тонн. Проектную документацию разработала петербругская компания "Морское строительство и технологии" («Морстройтехнология»). Второй этап рассчитан на 2021-2023 годы и предусматривает увеличение объема зернохранилищ и доведение мощности перевалки до 10 млн тонн в год путем строительства дополнительных причалов и других технологических объектов. Третий этап предусматривает дальнейшее развитие терминала и увеличение объемов перевалки зерновых до 33,5 млн тонн в год .

Предполагается, что через Дальневосточный зерновой терминал будут идти экспортные грузопотоки из Урала, Сибири и Дальнего Востока России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африку, а также транзитные грузопотоки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также локальный транзит из северо-восточных провинций Китая в южные.

В 2017 году Минсельхоз подписал приказ о строительстве к 2020 году сети новых зерновых терминалов в портах Дальнего Востока, в Азово-Черноморском и Балтийском бассейнах общей мощностью перевалки 44-54 млн тонн.