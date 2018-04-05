ФТС: Россия увеличила экспорт зерна на 39%

Экспорт зерна в страны дальнего зарубежья вырос к 4 апреля на 39% в годовом выражении до 39,988 млн тонн против 28,689 млн тонн к 4 апреля прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Экспорт пшеницы с начала сельхозгода (с 1 июля 2017 г.) составил 31,2 млн тонн (+ 41%), в свою очередь сообщает Минсельхоз. Экспорт ячменя достиг 4,5 млн тонн (в 1,9 раза выше показателя прошлого года), экспорт кукурузы — 4 млн тонн (+ 1%), прочих культур — 267 тыс. тонн (+ 41%).

Экспорт сельхозтоваров и создание условий для его развития — одно из основных направлений роста производства в АПК. В России создана система поддержки экспорта сельхозпродукции на основе первоочередного проекта «Экспорт продукции АПК». В 2017 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $20,7 млрд (+ 11,5%).