«Тула-Терм» освоила выпуск нового типа вакуумных печей



Вакумные печи ТУЛА-ТЕРМ с закрытыми нагревателями.

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В минувшем году компанией «Тула-Терм» освоен выпуск нового типа промышленных вакуумных печей, в которых применяются высокотемпературные нагреватели закрытого типа.

Нагревательный блок — это один из основных элементов конструкции вакуумных печей. Конструкция блока нагрева определяется особенностями технологического процесса потребителя.

В промышленных вакуумных печах, традиционно применяются несколько типов нагревателей. Нагреватели можно разделить на два основных типа. Это нагреватели из тугоплавких материалов и нагреватели из углеродных материалов. Каждый тип нагревателей имеет свои преимущества и недостатки. Кратко эти типы нагревателей мы рассмотрели в одном их выпусков нашего блога .

Компанией разработан новый тип оборудования с применением закрытых нагревателей. Нагреватель представляет из собой сплав сопротивления в защитной вакуум плотной оболочке. Токоподвод находится за пределами вакуумного сосуда, что исключает все негативные факторы применения открытых нагревателей, в том числе и пробой на корпус из-за напыления испаряемого металла на изоляторах, как это бывает при применении нагревателей из тугоплавких материалов.

В то же время, нагреватели долговечны и просты в управлении, а значит оборудование гораздо дешевле аналогов, в которых применяются традиционные технологии.

Температура применения нагревателей находится примерно между температурой применения нагревателей из нихрома и молибдена. Для большей части технологических процессов, это как правило, достаточно.

Новая технология успешно прошла испытания и применяется в вакуумных печах, поставленных для предприятий химической и металлообрабатывающей промышленности.

Основной заказчик таких печей среди предприятий химической промышленности это АО «Энергия» — производитель химических источников тока.

Для металлообрабатывающей промышленности, это несколько предприятий «Росатома»

В текущем году для вакуумная печь СНВС-5.6/12-И2П5 В с новым типом нагревателей была поставлена для АО «НПЦ «Полюс» г. Томск.

Демонстрационный ролик о новой разработке доступен на нашем канале YouTube

«ТУЛА-ТЕРМ» это машиностроительное предприятие в структуре которого имеется исследовательские подразделение, конструкторское бюро, производственное и сервисное подразделение . Мы разрабатываем, производим и обслуживаем вакуумное термическое оборудование.