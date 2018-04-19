Минобороны РФ приняло на управление запущенный с Байконура военный спутник

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Наземные средства Минобороны России приняли на управление космический аппарат военного назначения, запущенный накануне с Байконура. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе военного ведомства.

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил», — сообщили в ведомстве.

Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата функционируют нормально, заявили в Минобороны.

«После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер „Космос-2526“, — отметили в военном ведомстве.

Старт ракеты-носителя „Протон-М“ успешно прошел в 01:12 мск. В 01:22 мск головная часть ракеты в составе разгонного блока „Бриз-М“ с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Спутник „Благовест“

Ранее гендиректор компании „Информационные спутниковые системы“ им. академика М. Ф. Решетнева» Николай Тестоедов сообщил ТАСС о запланированном на 19 апреля запуске второго российского военного спутника «Благовест». Первоначально старт был намечен на 25 декабря 2017 года, однако затем был перенесен на середину февраля 2018 года из-за проблем с одним из приборов на аппарате.

Первый «Благовест» был запущен с Байконура 17 августа 2017 года. Космические войска присвоили спутнику порядковый номер «Космос-2520».

Минобороны РФ планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех «Благовестов». Третий и четвертый аппараты будут готовы к отправке на орбиту в 2018 году. Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.

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