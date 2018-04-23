В Тульской области открыли ферму на 440 голов КРС

В д. Михайловка Суворовского района Тульской область была введена в строй новая животноводческая ферма «Богатырское подворье».





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Инвестиционный проект компании ООО «Агрофармтрест» предусматривал строительство молочной фермы на 440 голов КРС с дальнейшей переработкой молока и мяса. Объем инвестиций в проект на текущий момент уже составили 93 млн рублей.

Сегодня в районе ведется строительство еще одного молочного комплекса. Уже сегодня на предприятиии заянто 50 человек, после выхода фермы на проектную мощность появится еще 20 рабочих мест.Кроме того, в рамках инвестиционного проекта плнируется производство комбикорма и удобрений.