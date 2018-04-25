Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

Парк авиакомпании «Ямал» пополнился еще одним самолетом Sukhoi Superjet 100. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«Очередной пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 был передан авиакомпании. Борт совершил перелет из Москвы на базу авиакомпании в аэропорту „Рощино“ (Тюмень)», — говорится в сообщении.

Cейчас в парке авиакомпании «Ямал» 13 самолетов этого типа. Ранее губернатор ЯНАО сообщал, что авиаперевозчик региона является якорной компанией для завода-производителя Sukhoi Superjet. В общей сложности на Ямал поступит 25 самолетов, планируется продлить эту программу. «Переход региональной авиакомпании „Ямал“ на отечественные самолеты идет поэтапно. В результате эксплуатации бортов мы уже внесли некоторые корректировки в комплектации, которые были учтены конструкторами. Мы формируем долгосрочный и объемный пакет заказов для авиастроения», — передает слова Кобылкина пресс-служба.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого». Максимальная вместимость — 103 места. Несмотря на название «Региональный», версия Long Range (SSJ 100 LR) имеет дальность полета более 4 тыс. км. Для своей скоростной категории «С» (крейсерская скорость — 830 км/ч, максимальная — 860 км/ч) самолет может садиться на весьма короткую полосу — 1700 м.

Авиакомпания «Ямал» — основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600. Ранее сообщалось, что авиакомпания станет якорной в аэропорту Челябинска.