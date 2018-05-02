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Спортивные объекты

В Таганроге открылся конно-спортивный клуб

  • Общий вид
  • Общий вид
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Знаете ли Вы, где находится Таганрог? А знаете ли Вы, как выступают спортсмены по конному спорту? Наверняка, на оба вопроса будет один ответ.

Таганрог — небольшой город на Азовском море в 80 км от Ростова-на-Дону. Он оброс проблемами: население стареет, молодежь уезжает, денег нет; хотя здесь есть такие гиганты, как Лемакс, Красный Котельщик, завод им. Бериева. А было еще больше…

Но не будем о грустном. Расскажем, что мы такое и как мы росли.

Разрешите представиться: конный клуб «Golden Horse». У нас есть 5 Га земли на окраине города, директор, болеющий лошадьми, вложения и крутая команда.

Все началось с того, что наш директор, Диана Курочкина, к моменту постройки имела спортивную лошадь и желание развиваться. Однако для развития нужен тренер, манеж, соревнования… Всего этого в городе не было.

Тогда возникла идея: а почему бы не построить самим? Заручившись поддержкой, Диана отправилась по городам и весям (в том числе заграничным), чтобы посмотреть, как функционируют конные клубы.

Стало понятно, что далеко не все идеи из Европы могут быть реализованы, поэтому нужно смотреть на российские реалиии и привлекать российские компании.

Тогда родился проект. Его представили в 2016 году:

Общий вид

  •  © pp.userapi.com

Административное здание (здесь размещаются классы, конный магазин, гостиница, ресторан)

  •  © pp.userapi.com

Трибуны

  •  © pp.userapi.com

Административное здание

  •  © pp.userapi.com

Административное здание

  •  © pp.userapi.com

Общий план

  •  © pp.userapi.com

Конюшня

  •  © pp.userapi.com

Общий план

Мы подошли к нему очень ответственно, предусмотрев систему водоотвода и пожаротушения, удобную инфраструктуру, чтобы ни спортсменам, ни постояльцам не нужно было бегать из одного конца комплекса в другой, чтобы принести забытое в конюшне седло.

Для работ были привлечены компании из разных уголков России. Оказывается, у нас делают и манежи, и тенты, и оборудование для конюшни (причем начиная решетками на двери, заканчивая техническим оснащением).

С самого начала мы поставили цель: сделать качественное доступным. О том, как это делаем расскажем чуть позже.

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конный клуб, спорт, конный спорт
  • Нет аватара termometrix
    03.05.1800:05:41

    + Поздравляю!

     https://kskgoldenhorse.ru/nash-klub/ 

    •  © kskgoldenhorse.ru

    •  © kskgoldenhorse.ru

    •  © kskgoldenhorse.ru

    •  © kskgoldenhorse.ru

    •  © pp.userapi.com

    Отредактировано: termometrix~00:05 03.05.18
    #1031987
  • Нет аватара termometrix
    03.05.1800:13:51

    население стареет, молодежь уезжает, денег нет;

    Надо развивать и туризм,вообще экономики,но это общенациональная проблема.Действительно население Таганрога по сравнению с 1990 г. сократилось на 16%,очень плохо.

    Отредактировано: termometrix~00:42 03.05.18
    #1031989
    • rvk rvk
      03.05.1810:05:39

      Надо сказать что Таганрог очень симпатичный город! В Ростовской области есть свой Донбасс — вот там города, Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, Донецк… вот им не позавидуешь, мрачные и унылые. А Таганрог, как и Новочеркасск, Азов это красивые, солнечные и развитые города, но близость Ростова побуждает людей часто перебираться в столицу региона, поэтому есть некоторый отток. Но, кмк, уезжает в основном офисный планктон и низкоквалифицированные кадры — им в Ростове проще работу найти.

      #1032062
  • rvk rvk
    03.05.1809:57:38

    Знаете ли Вы, где находится Таганрог?

    Конечно, в 80 км от моего дома    

    #1032058
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