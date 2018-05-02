В Таганроге открылся конно-спортивный клуб



Общий вид

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Знаете ли Вы, где находится Таганрог? А знаете ли Вы, как выступают спортсмены по конному спорту? Наверняка, на оба вопроса будет один ответ.

Таганрог — небольшой город на Азовском море в 80 км от Ростова-на-Дону. Он оброс проблемами: население стареет, молодежь уезжает, денег нет; хотя здесь есть такие гиганты, как Лемакс, Красный Котельщик, завод им. Бериева. А было еще больше…

Но не будем о грустном. Расскажем, что мы такое и как мы росли.

Разрешите представиться: конный клуб «Golden Horse». У нас есть 5 Га земли на окраине города, директор, болеющий лошадьми, вложения и крутая команда.

Все началось с того, что наш директор, Диана Курочкина, к моменту постройки имела спортивную лошадь и желание развиваться. Однако для развития нужен тренер, манеж, соревнования… Всего этого в городе не было.

Тогда возникла идея: а почему бы не построить самим? Заручившись поддержкой, Диана отправилась по городам и весям (в том числе заграничным), чтобы посмотреть, как функционируют конные клубы.

Стало понятно, что далеко не все идеи из Европы могут быть реализованы, поэтому нужно смотреть на российские реалиии и привлекать российские компании.

Тогда родился проект. Его представили в 2016 году:

Общий вид

Административное здание (здесь размещаются классы, конный магазин, гостиница, ресторан)





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Трибуны





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Административное здание





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Административное здание

Общий план





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Конюшня





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Общий план

Мы подошли к нему очень ответственно, предусмотрев систему водоотвода и пожаротушения, удобную инфраструктуру, чтобы ни спортсменам, ни постояльцам не нужно было бегать из одного конца комплекса в другой, чтобы принести забытое в конюшне седло.

Для работ были привлечены компании из разных уголков России. Оказывается, у нас делают и манежи, и тенты, и оборудование для конюшни (причем начиная решетками на двери, заканчивая техническим оснащением).

С самого начала мы поставили цель: сделать качественное доступным. О том, как это делаем расскажем чуть позже.