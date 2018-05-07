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Производство

Компания СТАН разработала металлообрабатывающий станок для людей с ограниченными возможностями

  •  © www.stan-company.ru

Компания СТАН в рамках международной выставки «Металлообработка-2018» продемонстрирует листогибочный гидравлический пресс, который может управляться людьми с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы.

Пресс модели STS 50/1275 для изготовления деталей из листового и полосового проката разработан конструкторами производственной площадки СТАН в Азове.

Особенностью этого пресса является возможность его эксплуатации оператором, находящимся в сидячем положении. Инновационная система ручного управления процессом гибки позволяет работать на оборудовании людям с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы, с нарушением функциональности или параличом нижних конечностей. В отличие от стандартного двуручного пульта, система управления пресса STS50/1275 дает возможность не только управлять работой оборудования, но и контролировать руками положение заготовки во время гиба.

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https://www.stan-company.ru

Станкостроение, СТАН
  • Нет аватара termometrix
    07.05.1820:51:55

    + Очень полезное дело.

    #1033552
    • Человек Человек
      07.05.1822:52:28

      Особенно при отсутствии рабочих мест для здоровых людей!   

      #1033608
      • Нет аватара vlad_i_slav
        07.05.1823:04:40

        Кто хочет, тот работает. Ты слишком мало знаешь про безработицу

        #1033611
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