Компания СТАН разработала металлообрабатывающий станок для людей с ограниченными возможностями

Компания СТАН в рамках международной выставки «Металлообработка-2018» продемонстрирует листогибочный гидравлический пресс, который может управляться людьми с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы.

Пресс модели STS 50/1275 для изготовления деталей из листового и полосового проката разработан конструкторами производственной площадки СТАН в Азове.

Особенностью этого пресса является возможность его эксплуатации оператором, находящимся в сидячем положении. Инновационная система ручного управления процессом гибки позволяет работать на оборудовании людям с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы, с нарушением функциональности или параличом нижних конечностей. В отличие от стандартного двуручного пульта, система управления пресса STS50/1275 дает возможность не только управлять работой оборудования, но и контролировать руками положение заготовки во время гиба.