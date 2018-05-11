В Салехарде дан старт строительству Северного широтного хода



Geleznaya_doroga_Yamal

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В Салехарде, на берегу реки Обь в торжествнной обстановке заложили капсулу в честь начала строительства ключевого элемента проекта железнодорожного Северного широтного хода — мостового перехода через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме того, в Салехарде участники рабочей поездки на Ямал стали участниками расширенных тематических совещаний, посвящённых строительству железнодорожного Северного широтного хода и железнодорожной линии «Бованенково — Сабетта».

В этот же день в правительстве ЯНАО завершились переговоры по проекту концессионного соглашения в отношении объектов железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии «Обская — Салехард — Надым». В обсуждении приняли участие заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников, представители организации — будущего концессионера ООО «СШХ», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и другие. В ходе переговоров Минтранс и ООО «СШХ» окончательно согласовали условия концессионного соглашения о строительстве объектов СШХ. В ближайшее время финальный проект соглашения с учётом всех изменений будет размещён в сети Интернет. По итогам переговоров подписан соответствующий протокол.

Северный широтный ход откроет путь к новым — ранее труднодоступным месторождениям, сократит протяжённость доставки грузов, через порт Сабетта откроет доступ в Мировой океан, разгрузит Транссибирскую магистраль. Финансовая модель проекта одобрена правительственной комиссией.

Следующим ключевым звеном и продолжением «Северного широтного хода» является железнодорожный коридор «Бованенково — Сабетта» — с выходом к морскому порту Сабетта. Расстояние от Бованенково до Сабетты — 170 км. Проектная документация совместно с инвестором уже разработана. Участок «Бованенково — Сабетта» соединит Единую транспортную систему России с Севморпутём, откроет многим российским предприятиям и регионам ворота в Мировой океан, к рынкам Европы и Азии.

Эти проекты позволят довести грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год.

Дороги будут возводиться из отечественных материалов. Для строительства моста через реку Обь планируется использовать более 135 тыс. тонн металлоконструкций.

Элементами СШХ являются: строительство мостового перехода через р. Обь; (2,4 км мостового перехода + 36,7 км железнодорожных подходов); железнодорожной линии «Салехард — Надым» (353,3 км); железнодорожной части мостового перехода через р. Надым (1,3 км); реконструкция железнодорожного участка «Надым — Пангоды» (104,1 км); реконструкция участка «Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево» (188,1 км); реконструкция участка «Коноша — Котлас — Чум — Лабытнанги» (1 667 км), включая станцию Обская.

При содействии ОАО «РЖД» и правительства ЯНАО подписаны соглашения с ключевыми грузоотправителями по осуществлению грузоперевозок по инфраструктуре СШХ. Основной грузовой поток линии будет представлен, главным образом, углеводородным сырьём, следующим на экспорт. В восточном направлении, в основном, предполагается направление грузов освоения (ЖБИ, трубы, материалы и оборудование и т. д. ).

Организационно-правовая модель проекта предусматривает его реализацию на основе федеральной концессии в рамках частной концессионной инициативы, где концедентом будет выступать Российская Федерация, а концессионером — специальная проектная компания, создаваемая с участием ОАО «РЖД». Финансирование существующих собственных объектов инфраструктуры предполагается за счёт средств участников проекта (ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и правительство ЯНАО), а строительство новых — с привлечением средств частных инвесторов по концессионному соглашению.

По оценкам ОАО «РЖД» общая стоимость реализации проекта создания железнодорожной части СШХ составит 235,9 млрд руб., реализация мероприятий по его строительству запланирована в 2018-2022 годах с вводом в эксплуатацию СШХ в 2023 году. В соответствии с данными финансовой модели проект создания СШХ является экономически эффективным для всех его участников.

Для создания единого железнодорожного коридора «Обская — Бованенково — Сабетта» правительством ЯНАО принято решение о строительстве новой железнодорожной линии «Бованенково — Сабетта». В 2016 году осуществлялась подготовка проектно-сметной документации. В рамках формирования железнодорожного коридора «Обская — Бованенково — Сабетта» с развитием морского порта Сабетта ведётся разработка технико-экономического обоснования, которое позволит актуализировать потенциальную грузовую базу проекта и его тарифные параметры; рассчитать сценарные варианты реализации проекта; провести анализ и расчёт потенциальных косвенных эффектов от реализации проекта и т. д.

Разработка ТЭО будет завершена в 2018 году, по итогам которой будут подготовлены предложения по оптимизации технических и финансово-экономических параметров проекта.