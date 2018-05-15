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Фотофакты

Строительство железнодорожного моста через Керченский пролив

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В дополнение к прекрасной новости о запуске движения легкового транспорта по Керченскому мосту публикую свежие фотографии, демонстрирующие ход строительства железнодорожного моста, который соединит Краснодарский край и Республику Крым. Открытие моста запланировано на 2019 год.

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  •  © pp.userapi.com

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  •  © pp.userapi.com

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  •  © pp.userapi.com

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  •  © pp.userapi.com

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http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=31695&page=68#entry406652

Крымский мост, Керченский мост, Керченский пролив
  • MarkII 1 MarkII 1
    15.05.1816:16:41

    судя по графику — тоже идут с опережением.

    #1035935
  • oleg repin oleg repin
    15.05.1816:17:51

    А как обстоит ситуация с ж/д подходами к Крымскому мосту?

    #1035937
    • диегоамиго диегоамиго
      15.05.1816:28:35

      С материковой стороны классно, а с крымской стороны к сожалению неважно.

      #1035947
      • Нет аватара mik88
        15.05.1816:53:00

        В Тамани рельсы уже метров за 400 от моста. А в Крыму пробивают тоннель и наверняка часть сил с моста после пуска автомоста бросят на искусственные сооружения по ж.д. подходу в Керчи. Во всяком случае увеличение темпов требуется.

        #1035961
    • Максим Алпеев
      15.05.1816:34:03

      Отчет месячной давности _https://trainfanat.livejournal.com/482873.html

      #1035950
      • oleg repin oleg repin
        15.05.1816:42:32

        https://trainfanat.livejournal.com/482873.html

        Спасибо за ссылку!

        #1035954
  • Van Mail Van Mail
    15.05.1816:49:11

    Мне вот интересно, а будет ли у жд моста стальные фермы над всеми пролетами?

    В каких то концепт проектах показывали именно с ними… к примеру у центрального пролета они есть…

    И будут ли рельсы сварные что бы уменьшить вибрацию?

    Отредактировано: Van Mail~16:51 15.05.18
    #1035958
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