Строительство железнодорожного моста через Керченский пролив
В дополнение к прекрасной новости о запуске движения легкового транспорта по Керченскому мосту публикую свежие фотографии, демонстрирующие ход строительства железнодорожного моста, который соединит Краснодарский край и Республику Крым. Открытие моста запланировано на 2019 год.
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