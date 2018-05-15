Строительство железнодорожного моста через Керченский пролив

В дополнение к прекрасной новости о запуске движения легкового транспорта по Керченскому мосту публикую свежие фотографии, демонстрирующие ход строительства железнодорожного моста, который соединит Краснодарский край и Республику Крым. Открытие моста запланировано на 2019 год.





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