Первый этап работ по обеспечению острова Коневец электроэнергией завершен

На острове Коневец возрождают древний монастырь

Компания «Эрланг Северо-Запад» приняла участие в реставрации древней обители — Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря, основанного в XIV веке преподобным Арсением.

Обитель, которая в этом году отмечает 625-летие, переживает настоящее возрождение. Восстанавливают архитектурный ансамбль, строят новый причал, переправу. Свою лепту в восстановление монастыря внесла компания «Эрланг Северо-Запад». Инжиниринговая компания завершила первый этап работ по реконструкции ПС 110 кВ Плодовое (ПС 511), обеспечивающей электроэнергией Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.

Православная обитель расположена на острове Коневец в западной части Ладожского озера в Ленинградской области. С одной стороны, такое местоположение ограждает уединенный монашеский остров Коневец от внешнего мира. С другой стороны, до недавних пор остров был фактически отрезан от внешнего электроснабжения.

В рамках проекта по электроснабжению острова «Эрланг Северо-Запад» модернизировала ПС-511 Плодовое, смонтировала 25 км ЛЭП до трансформаторной подстанции на берегу Ладожского озера. Оттуда к острову был проложен подводный кабель.

Заказчиком работ выступило ПАО «Ленэнерго».

Во время прокладки линии электропередач сотрудники «Эрланг Северо-Запад» обнаружили на просеке питьевой источник. Компания возвела вокруг него беседку для паломников, а священники из монастыря освятили воду.

«На втором этапе работ „Эрланг Северо-Запад“ обеспечит электричеством весь монастырский комплекс и Владимирскую бухту, в которой строят паломническую инфраструктуру — гостиницу, причал и переправу» — сообщает исполнительный директор компании Алексей Земляной.

Мужской монастырь на острове Коневец был заложен в 1393 году преподобным Арсением Коневским. Обитель, основанная для распространения православия среди местных финно-угорских племён, быстро стала популярным местом среди паломников, направлявшихся на Валаам. В последующие века остров побывал в руках шведов и финнов, в советское время и вовсе был превращён в полигон. Монастырь вернули РПЦ в 1990 году, и с тех пор в нём ведутся богослужения.

16 августа 2016 по распоряжению президента «Роснефть», правительство Ленинградской области и представители Выборгской епархии подписали соглашение о возрождении и реновации монастырского комплекса. Восстановительные работы затронули почти весь остров. Убранство храмов планируют восстанавливать по старым чертежам и архивным фотографиям.

В июне 2018 года монастырь празднует 625-летие. Отмечать его будут с размахом, тем более что электричество на острове уже есть.

«Эрланг Северо-Запад» — многопрофильная компания, занимающаяся решением комплексных задач в области энергетики и электросетевой инфраструктуры.