Строительство нового терминала T2 аэропорта Домодедово



LYSM8430

© ic.pics.livejournal.com

В Домодедово продолжается строительство нового терминального комплекса Т2. Ожидается, что новая галерея Т2 примет первых пассажиров уже в июне.

Сдавать в эксплуатацию новый терминал, общая площадь которого составит 157584,31 кв.м, будут в два этапа. Первый — введение в эксплуатацию посадочной галереи с пятью мостами к телетрапам, второй — оборудование тринадцати дополнительных контактных мест стоянок воздушных судов. По итогам реализации проекта «Домодедово-2» будет представлять собой единый комплекс, который позволит обслуживать авиапассажиров и обрабатывать багаж на международных авиалиниях в непрерывном режиме. Расчетный пассажиропоток после первого этапа сдачи терминала составит 5 700 000 пассажиров в год, после второго этапа — 12 миллионов.



LYSM8438

© ic.pics.livejournal.com

Вместе с новым терминалом в Домодедово строят новую взлетно-посадочную полосу, которая включена в государственную программу подготовки к чемпионату мира по футболу. Работы над ВПП планируется завершить до конца текущего года.

На снимке ниже можно видеть многоуровневую парковку на 1437 машиномест.