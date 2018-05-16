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Фотофакты

Строительство нового терминала T2 аэропорта Домодедово

  • LYSM8430
  • LYSM8430
  •  © ic.pics.livejournal.com

В Домодедово продолжается строительство нового терминального комплекса Т2. Ожидается, что новая галерея Т2 примет первых пассажиров уже в июне.

Сдавать в эксплуатацию новый терминал, общая площадь которого составит 157584,31 кв.м, будут в два этапа. Первый — введение в эксплуатацию посадочной галереи с пятью мостами к телетрапам, второй — оборудование тринадцати дополнительных контактных мест стоянок воздушных судов. По итогам реализации проекта «Домодедово-2» будет представлять собой единый комплекс, который позволит обслуживать авиапассажиров и обрабатывать багаж на международных авиалиниях в непрерывном режиме. Расчетный пассажиропоток после первого этапа сдачи терминала составит 5 700 000 пассажиров в год, после второго этапа — 12 миллионов.

  • LYSM8438
  • LYSM8438
  •  © ic.pics.livejournal.com

Вместе с новым терминалом в Домодедово строят новую взлетно-посадочную полосу, которая включена в государственную программу подготовки к чемпионату мира по футболу. Работы над ВПП планируется завершить до конца текущего года.

  •  © aviation21.ru

На снимке ниже можно видеть многоуровневую парковку на 1437 машиномест.

  • LYSM8449
  • LYSM8449
  •  © ic.pics.livejournal.com
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https://fotografersha.livejournal.com/990090.html

Домодедово, DME, аэропорт, инфраструктура, МО
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