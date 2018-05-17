Экспорт зерна из России в Китай впервые превысил 1 млн тонн



Зерно

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Экспорт российского зерна в Китай в этом сельхозгоду вышел на рекордный уровень и впервые превысил 1 млн т, говорится в сообщении Россельхознадзора.

По данным системы «Аргус-Фито», с 1 июля 2017 г. по 15 мая этого года на китайский рынок поставлено 1,23 млн т зерна. В предыдущем сельхозгоду (1 июля 2016 г. — 30 июня 2017 г.) объем поставок был в 2 раза меньше — на уровне 503 тыс. т, уточнили ТАСС в Россельхознадзоре.

В целом по итогам текущего сельхозгода, который завершится 30 июня, Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна из РФ на уровне 52 млн т.

В основном Китай закупает в России соевые бобы, семена рапса, пшеницу и кукурузу. Кроме того, недавно начались поставки гречихи, семян льна, семян подсолнечника и овса. При этом Китай занимает 13 место в списке крупнейших импортеров российского зерна, и в ближайшем будущем может войти в десятку лидеров, прогнозирует Россельхознадзор.

Если сравнивать объемы поставок с 2014 — 2015 сельхозгодом, то объем экспорта зерна в Китай возрос в 18 раз. Поставки зерна в Китай разрешены не изо всех регионов России и Россельхознадзор постоянно ведет переговоры по расширению этого перечня. Кроме того, сейчас ведется работа по допуску на рынок Китая российского ячменя, проса, сорго, шрота соевого, а также продуктов переработки зерна.

Ранее Минсельхоз РФ оценивал Китай как один из приоритетных рынков для экспорта российской сельхозпродукции.