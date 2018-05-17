«Роснефть» начала добычу нефти в территориальных водах Вьетнама

Rosneft Vietnam B.V. приступила к бурению эксплуатационной скважины во вторник. Планируемая глубина скважины составит около 1,2 тыс. м, глубина моря в районе бурения скважины — около 160 м. В течение 2018 года компания планирует перевести в разряд эксплуатационных поисковую скважину на месторождении Phong Lan Dai.

На месторождении Lan Do обнаружены коммерческие запасы газа в объеме 3,4 млрд куб. метров. Начальные геологические запасы месторождения оцениваются в 23 млрд куб. метров природного газа.

«Лицензионные участки компании „Роснефть“ на шельфе Южно-Китайского моря находятся в территориальных водах Вьетнама. Компания ведет свою деятельность на шельфе Вьетнама в строгом соответствии с лицензионными обязательствами и соблюдением законодательства по недропользованию Республики Вьетнам», — сказал ТАСС представитель «Роснефти».