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Российские проекты за рубежом

«Роснефть» начала добычу нефти в территориальных водах Вьетнама

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Rosneft Vietnam B.V. приступила к бурению эксплуатационной скважины во вторник. Планируемая глубина скважины составит около 1,2 тыс. м, глубина моря в районе бурения скважины — около 160 м. В течение 2018 года компания планирует перевести в разряд эксплуатационных поисковую скважину на месторождении Phong Lan Dai.

На месторождении Lan Do обнаружены коммерческие запасы газа в объеме 3,4 млрд куб. метров. Начальные геологические запасы месторождения оцениваются в 23 млрд куб. метров природного газа.

«Лицензионные участки компании „Роснефть“ на шельфе Южно-Китайского моря находятся в территориальных водах Вьетнама. Компания ведет свою деятельность на шельфе Вьетнама в строгом соответствии с лицензионными обязательствами и соблюдением законодательства по недропользованию Республики Вьетнам», — сказал ТАСС представитель «Роснефти».

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http://tass.ru/ekonomika/5207773

Роснефть, нефть, российские проекты за рубежом, Вьетнам
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