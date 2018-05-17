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Судостроение и судоходство

Компания «Русэлпром» изготовила гребные электродвигатели, генераторы для кабельного судна «Вятка»

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На производственных площадках РУСЭЛПРОМ изготовлены и ожидают отгрузки два гребных электродвигателя (ГЭД) по 4500 кВт, два генератора СГДМ по 4450 кВт и система возбуждения БСВ-РЭМ294 для второго кабельного судна «Вятка» проекта 15310.

Все оборудование в скором времени будет поставлено заказчику для закладки. Ранее концерн произвел и поставил аналогичное оборудование для первого судна того же проекта — «Волга». Строительство кабелеукладчиков ведется в Керчи Зеленодольским заводом им. Горького.

Суда проекта 15310 — «Волга» и «Вятка» — это кабелеукладчики океанского класса. Они предназначены для прокладки, подъема и ремонта подводных волоконно-оптических кабельных линий связи, в том числе, для условий крайнего севера. Ранее подобные суда в России не строились, а закупались за границей. Разработка и изготовление судов, которые выдержат суровые арктические условия обеспечит стабильную коммуникацию и электрификацию отдаленных и труднодоступных участков суши.

  •  © ruselprom.ru

Серия из двух кабельных судов проекта 15310 строится по заказу министерства обороны Российской Федерации. Приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации судам присвоены наименования «Волга» и «Вятка». Оба судна были заложены 6 января 2015 года, сдача первого запланирована на 2018 год, а второго — на 2019-й.

Кабельные суда проекта 15310 имеют следующие характеристики:

  • дедвейт — около 8000 тонн,
  • длина — около 140 метров,
  • ширина — около 19 метров,
  • осадка — около 4 метров,
  • автономность хода — около 50 суток.
  •  © ruselprom.ru

Суда оснащены комплектом кабелеукладочного оборудования, обеспечивающего автоматизированную укладку кабеля с кормовой части судна и ремонт кабеля с носа. Также предусмотрен комплект оборудования, обеспечивающего и задействованного в процессе проведения кабелеукладочных работ в ледовых условиях. Для хранения укладываемого кабеля предусмотрены два основных кабельных тенкса и два резервных, общая масса загружаемого кабеля достигает порядка 5500 тонн.

Разработанная интегрированная система объединит всю судовую автоматику, включая специализированные механизмы по укладке кабеля. Она обеспечит также навигационную безопасность судна. Особенности разработанного кабельного судна отличают его от типичных кабельных судов, в частности предлагаемых зарубежными компаниями, и придают ему статус «не имеющего аналогов в своем классе».

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http://www.ruselprom.ru/about/press-tsentr/novosti/est-kontakt-pervye-otechestvennye-kabeleukladchiki-obespechat-svyaz-v-arktike/

15310, кабельное судно, Залив, Керчь, Крым, Русэлпром, няш-мяш
  • Katamaran Katamaran
    17.05.1812:21:17

    сдача первого запланирована на 2018 год, а второго — на 2019-й.
             

    #1036538
  • A_SEVER A_SEVER
    17.05.1812:23:34

    Оба судна были заложены 6 января 2015 года, сдача первого запланирована на 2018 год
    А будет сдано не раньше 2020 года.

    #1036540
    • Katamaran Katamaran
      17.05.1812:24:51

      При чем только первое.

      #1036543
      • A_SEVER A_SEVER
        17.05.1812:25:48

        Я о нём и говорю.

        #1036544
        • Katamaran Katamaran
          17.05.1812:29:45

          Там, получается, теперь весь комплект деталей? Или что-то зависло из-за нападок кастрюлек?

          #1036546
          • A_SEVER A_SEVER
            17.05.1812:31:57

            Там, получается, теперь весь комплект деталей?
            Конечно нет, поэтому сдачу и переносят на более поздний срок.

            #1036548
            • Katamaran Katamaran
              17.05.1812:36:40

              Конечно нет
              если не секрет, то что из крупного?

              #1036550
              • Нет аватара alex_uns
                17.05.1816:42:38

                я думаю, что это подводное землеройное оборудование для траншеи, которое нужно изобрести и испытать на разных грунтах и глубинах.

                это если траншея, но может понадобиться и бурильное оборудование для горизонтальных проколов

                ну и соответственно оборудование для глубинной разведки

                это три крупных блока оборудования.

                и кабель собирались к тому же присыпать.

                значит и подводный автоматический робот-«бульдозер» — это 4

                ///

                в общем все это еще нужно изобрести и испытать (штучный пока товар кстати) и только после этого Волга и Вятка отправятся на госиспытания в море.

                Отредактировано: alex_uns~16:53 17.05.18
                #1036655
  • Наталья Аникина
    17.05.1818:09:18

    Т. е. если бы это судно было готово двумя годами ранее, оно могло бы проложить энергомост в Крым?

    #1036687
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