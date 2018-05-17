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Блог компании Grunwald™ ⇒ Производство

Калининградская компания разработала раздвижной контейнеровоз

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Калининградский завод Grunwald представляет новинку 2018 модельного года — низкорамный полуприцеп-контейнеровоз с механизмом телескопирования. Это очередное расширение товарной матрицы Компании, в продолжение к 4 новым моделям контейнеровозов, запущенным в производство в 2017 году.

  •  © Фото из открытых источников

Приоритетами нового проекта стали мобильность и маневренность автопоезда, при этом сохранена высокую универсальность. Полуприцеп предназначен для перевозки 20-футового контейнера в обычном режиме, либо 30, 40 и пары 20-футовых контейнеров в раздвинутом состоянии.

Уникальность разработки подчеркивается обстоятельствами ее создания. Постоянный клиент Компании — транспортное предприятие с Дальнего Востока, эксплуатирующее большой парк техники Grunwald, столкнулось со специфической проблемой при доставке 20 FT контейнеров с портового терминала к адресату. На площадках многих получателей малых контейнеров недостаточно места для безопасного маневрирования длинных автопоездов.

  •  © Фото из открытых источников

Клиент фактически выступил инициатором появления новой модели, предоставив четкое техническое задание и участвуя в определении будущих характеристик. Столь тесное взаимодействие с эксплуатирующей организацией всецело отвечает интересам производителя. Современная отрасль коммерческого транспорта находится в постоянном развитии, выдвигаются новые требования, и компания Grunwald нацелена на предоставление перевозчикам самых прогрессивных средств доставки и сильных логистических решений.

Основные преображения в классической схеме низкорамного контейнеровоза произошли в задней части, где появился раздвижной механизм, перемещающий заднюю фитинговую балку, бампер и брус. При этом сохраняется ряд базовых преимуществ: высокая универсальность, простота и надежность конструкции.

  •  © Фото из открытых источников

Телескопирование осуществляется механически, при помощи рычага вращения. Положения фиксируются ограничителем хода. Все продумано для удобства работы, порядок действий угадывается с первого взгляда и не требует сверхусилий. Весь процесс занимает не более 5 минут. Габаритная длина полуприцепа в базовом положении составляет 11 106 мм, в раздвинутом состоянии — 12 700 мм. Собственная масса не превышает 5 800 кг.

На контейнеровоз устанавливаются три оси SAF IntraDisk с дисковыми тормозами. Передняя ось комплектуется подъемным механизмом. Полуприцеп имеет два положения шкворня и рабочую площадку в задней части рамы. Новая модель уже прошла полевые испытания в парке клиента.

Сейчас к отправке из Калининграда на Дальний Восток готовится партия в количестве 20 раздвижных контейнеровозов.

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grunwald, полуприцеп, контейнеровоз, раздвижной контейнеровоз, калининград, грюнвальд
  • Вова-Н Вова-Н
    17.05.1814:36:24

    Телескоп всего 1.6 метра. Разве между 20 и 40 футовыми контейнерами такая малая разница в длину?

    #1036593
    • Макс Левин Макс Левин
      17.05.1815:05:41

      Полуприцеп предназначен для перевозки 20-футового контейнера в обычном режиме, либо 30, 40 и пары 20-футовых контейнеров в раздвинутом состоянии.

      В раздвинутом состоянии полуприцеп способен перевезти два двадцатифутовых контейнера, или один 30, или один 40.

      #1036614
      • Вова-Н Вова-Н
        17.05.1815:09:21

        я как бы читать и сам умею

        разница между 20 и 40 футовыми 20 футов т. е. около 7 метров

        Отредактировано: Вова-Н~15:14 17.05.18
        #1036615
        • Макс Левин Макс Левин
          17.05.1815:17:58

          Отлично.

          На нераздвинутом контейнеровозе не хватает примерно 1.6м чтобы поставить второй 20 футовый контейнеровоз.

          На нераздвинутый -- помещается 1 20ft контейнер

          На раздвинутый — 2 20ft контейнера.

          Либо на раздвинутый контейнеровоз помещается 1 30ft контейнер ИЛИ 1 40ft.

          В чем Ваш вопрос?

          #1036620
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