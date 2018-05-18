В Санкт-Петербурге на заводе «Армалит» открыт новый цех по производству дисковых затворов

18 мая на машиностроительном заводе «Армалит» состоялось открытие цеха № 42 по производству дисковых затворов. Цех оснащен новейшим оборудованием: токарные и фрезерные центры, участок сварки, измерительная машина, система складского хранения.

Линейка трехэксцентриковых дисковых затворов разработана конструкторским бюро «Армалит», чтобы заменить иностранные комплектующие.

Одно из главных преимуществ изделий — вдвое больший срок службы, которого удалось достичь за счет инновационной конструкции и передовых технологий нового цеха. Такие затворы смогут бесперебойно работать в экстремальных условиях — например, высоких и низких температур, в агрессивных средах и при наличии загрязнений.

Предприятие также обеспечивает исполнение «металл по металлу» при полной герметичности изделия и гарантирует возможность сервисного обслуживания в условиях эксплуатации.

АО «Армалит» производит трубопроводную арматуру, соединительные элементы трубопроводов, пневмораспределители, гидро- и пневмоприводы, системы управления ТПА с электрическими приводами для судостроительной, судоремонтной, нефтегазодобывающей, химической, атомной и других отраслей промышленности. Предприятие осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание в России и большинстве стран мира.