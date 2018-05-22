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Фотофакты

Очередной Superjet в небе над Комсомольском-на-Амуре

  • LYSM9829
  • LYSM9829
  •  © ic.pics.livejournal.com

Сегодня в Космомольске-на-Амуре совершил полёт 162-й по счету серийный самолёт Сухой Суперджет-100. Этот борт будет передан в «Аэрофлот» в рамках контракта на 20 машин. Ему уже присвоен номер RA-89114.

  • LYSM9692
  • LYSM9692
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • LYSM9724
  • LYSM9724
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • LYSM9727
  • LYSM9727
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • LYSM9806
  • LYSM9806
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • LYSM9834
  • LYSM9834
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • LYSM9838
  • LYSM9838
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • LYSM9844
  • LYSM9844
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • LYSM9852
  • LYSM9852
  •  © ic.pics.livejournal.com

  • LYSM9884
  • LYSM9884
  •  © ic.pics.livejournal.com

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SSJ, SSJ-100, Суперджет, Сухой, ГСС, Аэрофлот
  • Е.Юрий Е.Юрий
    22.05.1814:36:22

       В Добрый путь!

    П.С. Наконец то хороший расширенный фоторепортаж!

    Отредактировано: Е.Юрий~14:45 22.05.18
    #1038189
  • Vikont Vikont
    22.05.1814:48:14

       

    #1038192
  • Игорь Brick
    22.05.1815:23:29

    А что у него с гондолами? Такое впечатление, что их вместе с движками переставили с других бортов.

    #1038197
    • Максим Алпеев
      22.05.1815:43:59

      Источник по этому поводу говорит следующее: «это технические двигатели, гондолы к ним крепятся сразу и навсегда. Этот, например, взят с известного в своё время аэрофлотовского борта „Хохлома“, который пошёл под замену на full-версию»

      #1038202
      • Нет аватара dimKC
        22.05.1816:29:06

        Так значит тот самолет с которого сняли двигатели и гондолы встал на прикол или как?

        #1038226
        • Нет аватара vlTepes
          22.05.1817:05:28

          Так значит тот самолет с которого сняли двигатели и гондолы встал на прикол или как?

          Да. 95017 на хранении в ГСС без двигателей.

          #1038252
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    22.05.1815:30:58

    А что за синие винтокрылые птички там в кадр попали,не подскажите?

    #1038200
    • A_SEVER A_SEVER
      22.05.1815:49:53

      что за синие винтокрылые птички там в кадр попали,не подскажите?
      Это самолёты-амфибии Бе-103, построенные ещё в нулевых.

      #1038207
      • Vikont Vikont
        22.05.1815:50:31

        Они летают?

        #1038208
        • A_SEVER A_SEVER
          22.05.1815:53:11

          Они летают?
          Нет, это склад готовой продукции, ожидающей своего покупателя.

          #1038211
  • Нет аватара vlTepes
    22.05.1816:34:03

    Это чудесно.

    Только он взлетел еще 25 апреля.

     https://sdelanounas.ru/blogs/106436/ 

    И регистрационный номер у него RA-89114, а не RA-89014

    Фотки хорошие — поменяйте блог на фотофакт и заголовок откорректируйте.

    Отредактировано: vlTepes~16:38 22.05.18
    #1038230
    • Максим Алпеев
      22.05.1816:39:35

      Спасибо, но и Марине причин не доверять нет. Возможно, какое-то недопонимание.

      #1038234
      • Нет аватара vlTepes
        22.05.1816:40:26

        Просто это не первый полет 95162

         https://aviaforum.ru/thre...839/page-264#post-2214218 

        Отредактировано: vlTepes~16:41 22.05.18
        #1038235
        • Максим Алпеев
          22.05.1816:48:38

          Спасибо! А почему несоответствие в порядковом номере (у Вас 159, а у Марины 162), хотя Марина не учитывает предсерийные машины?

          #1038238
          • Нет аватара vlTepes
            22.05.1816:51:03

            Порядковый номер 162, но взлетели не все. Три машины никогда не летали — 95002, 95006 и 95075. Они используются для статических и ресурсных испытаний.

            Отредактировано: vlTepes~16:51 22.05.18
            #1038239
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