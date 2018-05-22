Очередной Superjet в небе над Комсомольском-на-Амуре
Сегодня в Космомольске-на-Амуре совершил полёт 162-й по счету серийный самолёт Сухой Суперджет-100. Этот борт будет передан в «Аэрофлот» в рамках контракта на 20 машин. Ему уже присвоен номер RA-89114.
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- Максим Алпеев
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22.05.1815:49:53 Это самолёты-амфибии Бе-103, построенные ещё в нулевых.
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22.05.1815:53:11 Нет, это склад готовой продукции, ожидающей своего покупателя.
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22.05.1816:11:26 Они уже 10 лет там стоят.
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