Очередной Superjet в небе над Комсомольском-на-Амуре



LYSM9829

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Сегодня в Космомольске-на-Амуре совершил полёт 162-й по счету серийный самолёт Сухой Суперджет-100. Этот борт будет передан в «Аэрофлот» в рамках контракта на 20 машин. Ему уже присвоен номер RA-89114.



LYSM9692

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LYSM9724

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LYSM9727

© ic.pics.livejournal.com

LYSM9806

© ic.pics.livejournal.com



LYSM9834

© ic.pics.livejournal.com



LYSM9838

© ic.pics.livejournal.com



LYSM9844

© ic.pics.livejournal.com



LYSM9852

© ic.pics.livejournal.com